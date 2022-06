El tècnic del primer equip igualadí, Pedro Milla, i el president del CF Igualada, Francesc Jorba, van pactar la continuïtat de l’entrenador a la banqueta blava la nit de dilluns. El tècnic va aterrar a l’entitat el mes de desembre passat per rellevar el vallesà Carlos López i redreçar el rumb d’un equip que aleshores presentava un balanç de dues victòries, tres empats i tres derrotes. Pedro Milla, de 47 anys, ha dotat els blaus de personalitat i ha convertit el CF Igualada en una formació recognoscible pel seu estil de joc basat en la possessió de la pilota i estructura (4-3-3).

Francesc Jorba va emfasitzar a Regió7 que «la capacitat de treball i l’honestedat» de Pedro Milla han estat claus per proposar-li liderar el nou projecte. Per la seva banda, l’entrenador va detallar que «la nostra intenció és oferir la renovació a dos terços dels membres de la plantilla i completar-la amb alguns fitxatges». A més, entre dos i quatre jugadors del juvenil A blau faran la pretemporada amb el primer equip. «L’objectiu dels futbolistes ha de ser millorar el joc de l’equip partit rere partit, el proper curs». «Si ho fem així i s’aprova la creació de la Superlliga, una nova categoria entre la Tercera Divisió i la Primera Catalana, podrem competir per accedir-hi», conclou.