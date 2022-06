Durant les passades festes de Nadal no es va poder fer, almenys de la manera tradicional, per culpa de la propagació de la covid, però la Seu d’Urgell no podia estar-se sense recuperar la seva emblemàtica i molt participativa Sant Silvestre. Per això, cinc mesos després de la data prevista i amb unes condicions meteorològiques molt diferents en terra de Pirineus, la capital de l’Alt Urgell va ser l’escenari d’una particular Sant Silvestre, aquest cop durant el maig, que també va ser molt concorreguda.

La prova tenia un recorregut de 3,6 quilòmetres i la participació va ser de 409 corredors, que van canviar els barrets del Pare Nadal de color groc habituals en les fredes nits de desembre per una vestimenta molt més estiuenca i atlètica, amb pantalons i curts i gens carregats de roba. També es van aparcar algunes disfresses habituals del darrer dia de l’any. Corrent o caminant D’aquesta manera, tots els participants van arrencar des de la plaça dels Oms i van poder fer el trajecte corrent o caminant. El guanyador en la categoria masculina va ser Jordi Carrascal, que va trigar 12 minuts i 50 segons a completar l’itinerari. El van acompanyar en el podi Eduardo Ribera i Toni Artigues. Pel que fa a la categoria femenina, el triomf va ser per a Maria Miró, que va invertir 14 minuts i 39 segons en córrer els pocs més de tres quilòmetres i mig establerts. El segon lloc entre les dones va ser per a Núria Giménez i la tercera posició va correspondre a Gisela Vallverdú. A causa de les altes temperatures que van acompanyar la cursa, l’organització de la prova va incrementar el servei d’avituallament i es va comptar amb la col·laboració d’efectius del parc de Bombers de la Seu els quals, amb mànegues d’aigua, van ruixar els corredors per tal de mitigar els efectes de la calor. La Sant Silvestre de la Seu també té la seva vessant solidària. El desembre es va fer en format virtual i, tal com en el 2020, hi va haver una panera solidària que va permetre recaptar 2.678 euros. Aquesta aniran destinats íntegrament a la Fundació Enriqueta Villavecchia d’oncologia infantil, que ajuda nens i joves malalts de càncer o amb d’altres malalties greus. La iniciativa ha tingut continuïtat i pot seguir en la propera edició, per a la qual només falten set mesos, si la covid, ara sí, pe rfi, ho permet.