La Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) va anunciar aquest dimecres que està «estudiant» les informacions aparegudes arran d’uns àudios relacionats amb el president de LaLiga, Javier Tebas, per iniciar «totes les possibles accions legals pertinents».

«Arran de les notícies aparegudes avui al mitjà digital ‘OK Diario’, el departament jurídic de la RFEF està estudiant les informacions per tal d’abordar totes les possibles accions legals pertinents», va assenyalar l’organisme en un comunicat.

‘OK Diario’ va publicar aquest dimecres una gravació en què Tebas, davant un interlocutor anònim, opina que d’haurien de «carregar» Luis Rubiales, màxim responsable federatiu, i que el problema era veure com evitaven que intervingués Alejandro Blanco, president del Comitè Olímpic Español (COE) i «la mà que està salvant el cul» del dirigent de la RFEF.

La rèplica

Tebas va replicar aquestes informacions a través del seu perfil oficial de Twitter, assegurant que la gravació és del «dissabte 28 de maig» i que la podien «treure íntegra». «Jo hi vaig participar a petició d’un directiu de la RFEF que va demanar denunciar irregularitats i vexacions. No era el primer ni serà l’últim», va recalcar el president de LaLiga, que també va escriure un altre tuit en què acusava Rubiales d’enviar-li «un fals denunciant amb un dels seus bolis-gravadora per gravar com reacciono a les seves denúncies». «L’obsessió d’aquest individu per espiar i gravar tothom no para i no té límits», va remarcar.

Rubiales me ha mandado este sábado a un falso denunciante que se ha presentado con uno de sus bolis-grabadora a grabar como reacciono a sus denuncias. La obsesión de este tipo por espiar y grabar a todo el mundo no para y no tiene límites. — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) 1 de junio de 2022

«La RFEF lamenta que el president d’una organització que forma part de l’estructura federativa pugui conspirar en una trama en què fins i tot es tracta de captar o assessorar –com ell mateix ha reconegut– empleats federatius amb la recerca d’un clar objectiu: ‘Cal carregar-se Luis Rubiales i Alejandro Blanco’, presidents de la RFEF i el COE», va remarcar la federació.

Aquesta va mostrar la «seva profunda preocupació per la rellevància i transcendència d’aquestes afirmacions, en ple procés per a l’adjudicació del Mundial 2030» i, «després dels esdeveniments de les últimes setmanes», va traslladar «amb serenitat a tots els agents del futbol que és el moment de la unió i el treball amb el cap posat a continuar construint junts el present i el futur del futbol espanyol».