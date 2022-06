El San Mauro eleva Montbui a Primera

La implicació d’una plantilla integrada essencialment per futbolistes anoiencs, l’eclosió de jugadors com Jordi Aribau, Omar Sabouni i Èric Copoví i els aprenentatges interioritzats arran de les dues úniques derrotes encaixades durant la lliga han propiciat que la UD San Mauro assolís una fita inèdita: pujar a Primera Catalana, la màxima categoria del futbol territorial català. No endebades, la temporada de l’equip del populós barri de Santa Margarida de Montbui ha estat per emmarcar.

La UD San Mauro es va proclamar campiona del grup 2n de Segona Catalana en la penúltima jornada de la competició, després de garantir-se l’ascens de categoria quan encara s’havien de disputar quatre jornades. Els mauristes van concloure la lliga invictes a domicili (cap derrota, cinc empats i nou victòries). A més, van ser l’equip menys golejat del grup (31 gols encaixats) i van compartir amb l’AE El Prat B l’honor de ser la formació més golejadora (71 gols). Només en la primera jornada no van perforar la porteria de l’oponent i dos dels seus referents ofensius, l’extrem esquerre Josep Navarro i el davanter Èric Copoví Copo van ser el primer i el tercer màxims golejadors de la competició, amb 22 i 19 gols marcats, respectivament. Unes estadístiques difícils de repetir

Lògicament, l’objectiu dels montbuiencs no era l’ascens de categoria. Quan l’esclat de la crisi sanitària va obligar a aturar les competicions el març del 2020, la UD San Mauro ocupava la darrera posició del seu grup de Segona Catalana. La decisió presa per la Federació Catalana de Futbol (FCF) de donar per finalitzades les lligues sense descensos va afavorir la configuració d’un nou projecte esportiu i la renovació de la plantilla de la mà de Jesús Milán, el tècnic igualadí que acabava de segellar l’ascens a Segona Catalana amb el CE Òdena. Però com que la temporada 2020-21 va ser inhàbil per als equips d’aquesta categoria, el potencial dels mauristes no es va poder expressar fins aquest curs. Malgrat tot, els jugadors es van mantenir fidels al projecte, al qual es van afegir l’emblemàtic central David Baraldés (CF Igualada) i el porter César Manuel Peña (SE Ateneu Igualadí). Durant l’exercici també s’incorporarien a la plantilla el lateral dret Javi García i el davanter Martí Just, ambdós procedents del CF Igualada.

La gènesi de l’ascens van ser les dues derrotes encaixades en el primer tram de la competició. Els montbuiencs van cedir un empat en el debut a la lliga i van perdre per golejada el segon partit (1 a 4). Jesús Milán detalla que «vam tenir moltes ocasions al camp de l’Sporting Gavà però no em van materialitzar cap. A casa, contra la UD Marianao, un oponent directe, després d’encaixar l’u a dos vam patir una davallada, vam perdre la identitat». L’extrem dret Enric Palet, de 37 anys, capità de la UD San Mauro, rememora que «les expectatives de la plantilla eren bones i detectaven l’ambició i el compromís dels tècnics, però vam afrontar el tercer partit de la competició, al difícil camp del Cubelles, amb la possibilitat de quedar a molta distància dels capdavanters i d’immergir-nos en una perillosa dinàmica negativa».

Després de vèncer a la població del Garraf (0 a 1) i d’afegir-hi quatre triomfs més, els mauristes van rebre el líder UE Sitges (9a jornada) com a segons classificats. Era l’oportunitat de posar-se a dos punts dels sitgetans, però la derrota (1 a 3) els va allunyar a vuit. «Els vam abassegar amb el nostre joc basat en la possessió durant el primer període, però a la represa ens van rematar a la contra» exposa Enric Palet. Va ser el punt d’inflexió definitiu. «Ens vam adonar que no ens podíem permetre concessions en defensa. Jugàvem un futbol atractiu i dúiem la iniciativa durant els partits, però a més, havíem de mantenir la intensitat i la concentració defensives en tot moment», concreta Jesús Milán. Dit i fet. Els futbolistes ho van interioritzar i aquest fet els va conduir al títol i a l’ascens, a més de despertar, altra vegada, la passió per l’equip dels aficionats de Santa Margarida de Montbui.

Tal com revela el president de la UD San Mauro, Jordi Segura, de 63 anys, «mai havia viscut una celebració com la que es va organitzar després de conquerir el campionat, amb una rua de l’equip pel barri i amb tots els veïns al carrer». Jesús Milán corrobora les impressions del dirigent. «Va ser una jornada meravellosa, inoblidable, tot va sortir rodat. Les grades del Municipal estaven plenes de gom a gom. Vam golejar el CF Terlenka Barcelonista. Àngel Simón, un davanter molt estimat per l’afició que no ha tingut gaires minuts, va segellar la consecució del títol en marcar el 3 a 1 i Josep Navarro va poder dedicar el quart gol al desaparegut Carlos Castellano, íntim amic seu».

La bona trajectòria de la UD San Mauro ha propiciat la creació d’una Grada d’Animació al Municipal de Santa Margarida de Montbui integrada bàsicament per gent jove. Sens dubte, la propera temporada, la majoria viuran per primera vegada un derbi contra el CF Igualada, doncs molt pocs d’aquests aficionats deuen recordar aquells que ambdós equips van protagonitzar la temporada 2000-01, quan van coincidir a la desapareguda Regional Preferent.