El tercer fitxatge del CE Manresa és l’extrem dret Jaume Pascual

L’extrem dret palmesà Jaume Pascual (CF Badalona) va certificar anit la seva incorporació a la plantilla del Centre d’Esports Manresa. El tercer fitxatge de l’entitat manresana pretén dotar de més varietat i recursos la faceta ofensiva de l’equip, com els dos anteriors, l’interior dret David Acedo (FC Vilafranca) i el davanter Adrià Casanova (CF Peralada).

Jaume Pascual Albons (26 anys) és un extrem dretà que va aterrar a Catalunya el curs esportiu 2018-19 per jugar a Segona Divisió B amb la UE Cornellà. Nascut a Palma, es va formar a cavall del futbol formatiu del palmesà CD Ferriolense i del RCD Mallorca. El seu excel·lent rendiment a dos equips mallorquins de la Tercera Divisió balear (CE Santanyí i CD Llosetí) van propiciar la seva tornada al RCD Mallorca (temporada 2017-18) per jugar al filial (41 partits, 16 gols). El següent exercici, amb la UE Cornellà, va prendre part en 26 partits de lliga (2 gols). Aleshores va fitxar pel Terrassa FC (Tercera Divisió), on la temporada 2020-21 va signar els millors registres que ha ofert al futbol català (28 partits, 7 gols) i va contribuir a l’ascens del conjunt egarenc a la Segona RFEF. Aquest darrer exercici, ha estat titular en 23 dels 34 partits de lliga disputats pel CF Badalona a la quarta categoria del futbol estatal (1 gol).