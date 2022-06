El vallesà Borja Burgos guiarà el Covisa Manresa

«El Covisa Manresa m’ofereix la possibilitat de lluitar per les posicions capdavanteres, l’opció de competir per classificar-se per a les fases d’ascens, com s’ha fet aquest curs, i espero que, en el futur, puguem aspirar a pujar a Segona Divisió. Per tant, fitxar per aquest club històric del futbol sala català és un pas més en el meu creixement com a tècnic».

Així va detallar el nou entrenador del Covisa Manresa FS, el castellarenc Borja Burgos, de només 31 anys, les raons que l’han impulsat a acceptar la proposta del club blanc-i-vermell per agafar el relleu de Pau Machado com a màxim responsable tècnic del primer equip de l’entitat.

Respecte a la desvinculació de l’entrenador barceloní, Pere Joan Pusó, el president de l’entitat, va insistir en què «senzillament, després de dues reunions, no hi va haver un acord» per segellar la renovació. «Si tothom hi hagués posat més de la seva part, hi hauria pogut haver una entesa», va reblar Pere Joan Pusó.

El dirigent del degà del futbol sala manresà va especificar que Borja Burgos «és un tècnic que encaixa en el perfil del que necessita el Covisa Manresa: un entrenador acostumat a apostar pels jugadors joves».

Nascut a Castellar del Vallès, Borja Burgos va iniciar la seva carrera com a tècnic al FS Castellar. Va pujar el primer equip castellarenc a la Tercera Divisió Nacional i el va classificar per a la Final a Quatre de la Copa Catalunya que es va disputar a la capital del Bages l’octubre del 2016. Després, va fitxar per l’Escola Pia de Sabadell (Segona B), equip que va dirigir durant dues temporades (període 2017-19). Els tres últims exercicis ha guiat el CN Sabadell, de la mateixa categoria. Burgos és graduat en Ciències Econòmiques i treballa com a comercial per a DHL.

Borja Burgos va exposar que «m’agrada que els meus equips practiquin un futbol sala ofensiu. Vull que assumeixin la possessió de la pilota i que siguin dinàmics en atac, és a dir, un estil de joc molt semblant al que ha efectuat el Covisa Manresa aquest últim exercici». Pel que fa a la fase defensiva, l’entrenador castellarenc va assenyalar que vol «un equip agressiu i que pressioni per recuperar la pilota amb rapidesa a la pista de l’oponent». Borja Burgos va concretar que vol disposar d’una plantilla àmplia, integrada per dotze jugadors i dos porters, per «repetir el èxits assolits pel Covisa Manresa el darrer curs i, si s’escau, millorar-los».