Aida Mas és la segona renovada de l’Igualada Grupo Guzmán

La jugadora santvicentina Aida Mas s’ha afegit a Pati Miret i és la segona jugadora de l’Igualada Grupo Guzmán que renova per a la temporada vinent. Mas ha completat un curs en què ha anat de menys a més i ha acabat amb vuit gols anotats a la lliga.

Aida Mas va arribar a Igualada després d’una trajectòria àmplia, tot i que només té 22 anys, a equips com el Voltregà B, el Vilanova o el Manlleu. Ha d’aportar desplegament físic, una qualitat que l’equip necessita, experiència i les seves dosis de golejadora. En la seva primera campanya a l’Anoia ha mostrat la seva qualitat en partits com ara la victòria del seu equip a la pista del Deportivo Liceo. A més, ha tingut l’oportunitat de tenir continuïtat damunt de la pista, després d’una època a Manlleu on no disposava de tants minuts de joc.

La renovació d’Aida Mas permet a l’Igualada Grupo Guzmán continuar disposant d’un pal de paller important a la pista, a part d’una jugadora important també al vestidor.