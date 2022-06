El Club Futbol Sala Òdena va acollir una jornada de tecnificació a càrrec d’entrenadors de l’àrea esportiva i de seleccions catalanes de la federació catalana. Es tracta de la cinquena jornada d’aquest tipus que du a terme l’àrea en el decurs de la temporada i que, en aquesta oportunitat, es va centrar en els equips masculins i femenins del CFS Òdena.

D’aquesta manera, la delegació federativa va anar encapçalada pel responsable i secretari tècnic de l’àrea, Jordi Gay, i la van completar els seleccionadors Jordi Barrero, Gerard Pusó i Pere Molina, que van dur a terme unes sessions enfocades ala pràctica i a la millora de la tècnica individual.

El director esportiu de l’entitat, Jaume Garzón, va declarar que aquesta visita havia estat «molt positiva a nivell de club, d’entrenadors i de jugadors, i molt enriquidora. N’estem molt agraïts i l’aprofitarem al màxim».

Els entrenaments van ser per a les formacions benjamí, aleví, cadet i juvenil masculí i també per al femení i la intenció és la de seguir fomentant el futbol sala català. A més, es volen proporcionar eines, tant als tècnics com als jugadors, per seguir avançant.