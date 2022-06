Fins al proper 20 de juny hi ha temps per presentar les candidatures als premis de la 51a edició de la Nit de l’Esportista de Manresa, que es lliuraran el proper 7 de setembre al teatre Kursaal de la capital del Bages. En aquesta oportunitat, la Nit estarà organitzada per l’Ajuntament, amb le suport de tots els mitjans de comunicació local que, entre d’altres, formen part del jurat.

En les dues últimes edicions, el guanyador del premi absolut ha estat el gimnasta de l’Egiba Thierno Boubacar Diallo el qual, probablement, torni a estar en la llista de nominats del 2022. De tota manera, la gran quantitat d’èxits assolit per l’esport manresà en aquests darrers mesos, i en disciplines molt diverses, provoca que la cursa pels diferents guardons aparegui més tancada que mai. En les nominacions a millor esportista de Manresa hi ha una sèrie de categories. Es tracta del millor en categoria absoluta, esportista jove (fins a sub-21), màster o veterà, Special Olympics (en esport adaptat psíquic), paralímpic (en esport adaptat físic o sensorial) i el premi Vicenç Comas al millor equip en categoria absoluta. A més, la Nit depara d’altres premis. Són el de l’AE La Salle al millor club, entitat o organització; l’Andreu Vivó, a l’esport escolar; el Josep Maria Pintó, a la persona que hagi mostrat una dedicacio especial a l’esport en qualsevol dels seus vessants; el Josep Maria Montfort, a l’entrenador o preparador que hagi treballat d’una manera abnegada; el Rafael Vilaseca, al millor àrbitre o jutge; els premis al millor directiu, al millor patrocinador i la possibilitat d’un premi especial, que rep el nom de Josep Vila i Valldaura. A més, fora de les bases, i per designació del jurat, s’entregarà el premi Bages Manel Estiarte Duocastella per premiar la trajectòria d’un esportista de la comarca. Les diferents candidatures per a totes les categories es poden presentar fins al 20 de juny a través d’un formulari que es pot trobar al lloc web de l’Ajuntament, a manresa.cat/candidatures/NitEsportista. També es pot fer mitjançant l’enviament de la documentació corresponent al correu electrònic esports@ajmanresa.cat, adjuntant el currículum i una imatge del candidat pel qual es proposi el triomf.