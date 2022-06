La gimnasta sallentina de l'Egiba Marina Chavarría s'ha proclamat aquest dijous a la nit campiona d'Europa per equips de trampolí en el certamen que s'està disputat a Rimini, a l'est d'Itàlia. Chavarria, al costat de Melania Rodríguez i Noemí Romero, a més de la suplent Erica Sáez, han obtingut 13 punts a la final, nota derivada dels respectius rànquings, dos més que Geòrgia, que ha estat segona, i amb quatre de diferència respecte d'Alemanya, tercera.

Chavarría ha fet una puntuació en la final de 47,230 punts, amb els quals ha contribuït a la victòria. L'equip estatal havia estat cinquè en la fase classificatòria, però els 52,810 punts de Melania Rodríguez i els 52,580 de Noemí Romero l'ha catapultat cap a la victòria final. Marina Chavarría encara ha de competir en les semifinals individuals, per a les quals s'ha classificat amb la quinzena millor nota del primer classificatori.

En la competició masculina, també participa en el campionat el gimnasta artesenc de l'Egiba Robert Vilarasau, que s'ha classificat per a les semifinals individuals amb la 25a millor nota. En canvi, l'equip espanyol no ha pogut quedar entre els cinc primers en la competició per equips, ja que ha obtingut la sisena millor nota, a poc més de sis punts d'Ucraïna. França ha estat l'equip que s'ha proclamat campió, per davant de Portugal i de Gran Bretanya