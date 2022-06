Vilarasau i Chavarría són a la final per equips de l’europeu

Els gimnastes bagencs de l’Egiba, l’artesenc Robert Vilarasau i la sallentina Marina Chavarría, es van classificar per a les finals per equips i les semifinals individuals dels Campionats d’Europa de l’especialitat que es diputen a Rimini, a l’est d’Itàlia.

En la competició femenina, Marina Chavarría va aconseguir la millor posició de tots dos amb la quinzena posició general de la fase de classificació. Va superar una mala primera rutina i va aconseguir 51,460 punts en la segona, la qual cosa la va convertir en la segona de les representants de l’estat, darrere del setè lloc de Melania Rodríguez, Chavarría va quedar a 4,160 punts de la líder de la competició, la britànica Bryony Page. De fet, les dues primeres van ser del mateix país, ja que la segona va ser Isabelle Songhurst. Per equips, Espanya és cinquena, amb 300,500 punts, en una classificació liderada per Geòrgia.

En la competició masculina, Vilarasau va aconseguir la 25a posició general, amb un resultat màxim de 56,310 punts. Es va classificar a 2,760 punts del líder, el també britànic Andrew Stamp, i el fet que només es puguin classificar tres gimnastes per país li va donar l’opció de passar ronda. Hi estarà acompanyat de dos representants més de l’estat, Jorge Martín, que va ser setè, i David Vega, desè. Tots tres també van empènyer per arribar a la final per equips, en què Espanya va assolir la sisena posició entre els deu països que hi accedeixen, amb un total de 332,150 punts. El lideratge és per a Portugal, amb 345,830 punts.