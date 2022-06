José Antonio Calvo Josan, l’ala santvicentí establert a la capital del Bages des de la infantesa, no continuarà al Covisa Manresa FS el proper curs esportiu. El bagenc, de 32 anys, que ha militat al primer equip del degà del futbol sala manresà durant les últimes 13 temporades fins a convertir-se en un dels jugadors que més vegades ha defensat la samarreta blanc-i-vermella, ha pres la decisió de tancar la seva etapa a l’elit. «Aquest últim exercici he tingut moltes lesions, ha estat un curs difícil i, en acabar la temporada, he considerat que era el moment de deixar de competir al nivell d’exigència, dedicació i compromís que requereix la Segona Divisió B. Em retiro de les categories d’elit, però vull continuar jugant a futbol sala a un altre nivell», va detallar Josan a Regió7.

La baixa de l’ala no és l’única que es produirà a la plantilla del Covisa Manresa FS. La direcció esportiva de l’entitat ha decidit prescindir dels serveis del pivot Guille, que va aterrar a l’equip amb la temporada ja iniciada, i dels porters Nabil Akarkach i Adil Daali. Aquest darrer també havia esdevingut un clàssic, però atès que té 38 anys, s’ha optat per iniciar una nova etapa a la porteria. El porter Marc Cella es converteix en el novè jugador del nou projecte El Covisa Manresa FS va fer públic que el jove porter Marc Cella formarà part del primer equip la propera temporada després de jugar aquest curs al FS Monistrol (Divisió d’Honor Catalana) com a cedit. Marc Cella va completar tota la seva etapa formativa als equips base de l’entitat abans de la cessió al conjunt monistrolenc. A hores d’ara, amb Marc Cella, la plantilla bagenca ja té nou jugadors: Èric Castillo, Santa, Carles Ambrós, Carles Lavado, Òscar Arenas (CEFS Santpedor), Asis, Terri i Manu del Moral.