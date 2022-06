Els tres gimnastes del Club Egiba de Manresa que aquests dies són a Mersin (Turquia) participant en el Campionat Mediterrani júnior de gimnàstica artística (Comegym) van aconseguir pujar ahir al podi, i algun dels seus integrants, en més d’una ocasió. Des del punt de vista individual, la gironellenca Laia Font va ser tercera en el concurs individual general. Ella mateixa va aconseguir la plata, acompanyada de la seva companya de club, la berguedana Ona Sánchez, en la competició per equips. Finalment, en la prova masculina per formacions, Espanya també va ser plata, amb el santjoanenc Álvaro Giráldez a les seves files.

Mantenint posicions

Laia Font ja havia estat tercera després de les dues primeres rotacions, les de dijous, i ahir va mantenir la posició de podi que li va donar la medalla de bronze en la competició general. La gironellenca només va ser superada per les italianes Arianna Belardelli i Chiara Barzasi, que van ocupar els dos primers graons del podi, i es va defensar bé de l’ofensiva de la seva companya de selecció Mar Guardiet. La berguedana Ona Sánchez va ocupar la sisena posició després dels exercicis d’ahir, els de barra d’equilibris i terra, que completaven el recorregut.

Tots aquests resultats van permetre a l’equip estatal assolir la medalla de plata per conjunts. Font, Guardiet i Sánchez van totalitzar 95,150 punts i només van ser sobrepassades per la formació transalpina, que en va acumular 101,950. La tercera posició del podi va recaure en Turquia, el combinat amfitrió, amb 93,600 punts, 1,2 més que França, que va quedar fora dels metalls.

Premi masculí

Si les dues representants femenines de l’Egiba van sumar dos premis al medaller de l’equip estatal, el tercer va arribar de part del conjunt masculí, amb el santjoanenc Álvaro Giráldez a les seves files. Ell va quedar cinquè del concurs individual i va col·laborar a la medalla de plata espanyola, amb un total de 152,950 punts. En aquesta ocasió van ser els francesos els que van quedar davant dels espanyols, amb un total de 154,200 punts, i Turquia la que va completar el podi dels tres primers, amb 152,700, més de tres punts davant dels italians.

Expectatives de més podis

Les bones actuacions dels gimnastes de l’Egiba, que a Mersin es troben acompanyats del seu entrenador Xavier Casimiro, es poden veure consolidades aquest cap de setmana amb la disputa de les finals per aparells. Laia Font és qui té més possibilitats d’aconseguir premi, ja que participarà en tres finals. En la d’asimètriques arriba a la final, en què participen sis gimnastes, amb la segona millor nota, darrere de la italiana Belardelli. El fet que només hi hagi una gimnasta per selecció ha descartat l’altra italiana. Font també serà a la final de terra amb la tercera millor nota i a la de barra d’equilibris amb la cinquena. En aquesta té menys opcions.

La seva companya Ona Sánchez participarà en una sola final, la de salt, a la qual ha accedit amb la segona millor nota i, per tant, amb moltes possibilitats de pujar al podi. Finalment, Álvaro Giráldez serà avui a la final de barra fixa i competirà amb la segona millor nota de totes, darrere de l’italià Tomasso Bulla.