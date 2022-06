El director esportiu del CF Atlètic Gironella, Jordi López, i el tècnic llacunenc Joan Segura van tancar l’acord per tal que l’entrenador establert a Igualada agafi el relleu del sallentí Xavi Díaz a la banqueta gironellenca. Joan Segura, de 32 anys, va iniciar la seva carrera com a tècnic al futbol base del CF Igualada fa dotze temporades. El curs esportiu 2018-19 es va incorporar al CE Manresa per guiar el juvenil B, i l’exercici següent va assumir el juvenil A, amb el qual va assolir l’ascens a la Lliga Nacional el juny del 2021. Aquesta darrera temporada, el CE Manresa el va acomiadar després de la desena jornada i Joan Segura va retornar al CF Igualada per segellar la permanència dels blaus a la Preferent Juvenil. Lluís Crespo serà el segon entrenador groc-i-blanc. La direcció esportiva del CF Atlètic Gironella també ha certificat la renovació del porter Arnau Vidosa, dels defenses Álex Cobos i Ferran Prat, dels migcampistes Pau Ragués i Wahid Rachdi, així com la del davanter Pere Portell, màxim golejador de l’equip (7 gols).