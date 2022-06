Alexander Zverev ha marxat de Roland Garros amb la pitjor sensació que ha tingut mai en la seva carrera esportiva a l’haver de retirar-se de les semifinals per una caiguda en la qual es va torçar el turmell dret, de manera que no va poder seguir jugant quan el marcador estava a 7-6 (10-8) i 6-6 per al 13 vegades campió del torneig.

El tennista alemany va tenir unes paraules sobre Rafael Nadal. «És increïble la catorzena final de Rafa. Espero que pugui arribar fins al final i que segueixi fent història», va escriure a Instagram abans de marxar a Alemanya. A message from Sascha 🧡@AlexZverev I #RolandGarros pic.twitter.com/0yOhPq3EB7 — Roland-Garros (@rolandgarros) 3 de junio de 2022 Sense conèixer la gravetat de la seva lesió al turmell dret, el tennista alemany va explicar la sensació que va tenir en el seu partit de semifinals. «Avui he viscut un moment molt difícil a la pista. Sincerament, estava sent un partit fantàstic fins que va passar el que va passar», va dir. «La lesió sembla bastant greu. No és un moment fàcil per a mi. Us ho comunicaré quan en sapiguem alguna cosa», va avançar el tennista alemany, que va agrair les atencions del servei mèdic de Roland Garros. El tennista alemany es perdrà els pròxims torns de la gira d’herba i, segons com sigui la lesió, no sembla probable que pugui jugar a Wimbledon.