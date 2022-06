El Nou Bàsquet Olesa intentarà proclamar-se avui campió de Primera Catalana masculina en la final de la Final a Quatre de la categoria, que té lloc durant el cap de setmana a Corbera de Llobregat. El partit tindrà lloc aquest vespre a les 19.30 h.

Amb la tranquil·litat de tenir l’ascens a Copa Catalunya garantit, els quatre equips classificats per a la Final a 4 van disputar ahir les semifinals. En la primera, La Salle Manresa va perdre clarament amb el CB Bescanó per un marcador de 85-63, mentre que els del Baix Nord van ser superiors al BC Tecla Sala i es van imposar per 69-80.

Avui, La Salle i Tecla Sala dilucidaran el tercer lloc a partir de les 5 de la tarda, i a les 19.30 h ho faran els dos candidats a proclamar-se campions.