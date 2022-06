Rafael Nadal guanya a París el seu 14è Roland Garros després d’imposar-se per 6-3, 6-3 i 6-0 al noruec Casper Ruud en 2 hores i 18 minuts. El mallorquí, de 36 anys, ja s’ha convertit en el tennista més gran a guanyar aquesta competició. Suma així 22 títols de Grand Slam i ja li’n treu dos al serbi Novak Djokovic com a tennista amb més ‘grans’ de la història.

El tennista espanyol es torna a emportar el seu títol preferit. «És el millor torneig del món. És molt difícil descriure els sentiments que tinc ara. Encara no em crec haver arribat fins aquí i tornar a ser competitiu. Significa molt per mi poder continuar intentant-ho», va confessar després de patir diverses lesions que no li han permès mostrar el seu millor nivell. I després de la polèmica generada a l’anunciar la roda de premsa, va desmentir la seva retirada: «No sé què passarà en el futur, però continuo intentant-ho»

No es va oblidar tampoc de felicitar el progrés del seu rival en els últims mesos: «Casper, és un plaer jugar amb tu. Vull felicitar-te per com estàs evolucionant en la teva carrera i en els últims 15 dies», va declarar. I va agrair al públic el recolzament de les dues setmanes que ha durat la competició: «Sense vosaltres res d’això seria possible».