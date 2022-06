El Joventut ha doblegat (81-87) al Barça aquest diumenge per 'robar' el factor pista als blaugranes, que no han respost davant una Penya desenfrenada en atac, una victòria patida que posa l'1-1 a la sèrie de la semifinal del Play-off de la Lliga Endesa.

Els dos conjunts han ofert un recital de ritme, intensitat, bàsquet d'alta volada i, sobretot, d'anotació a la primera part. Per contra, el Barça ha perdut força a la segona part a diferència del seu rival, que ha sotmès als locals amb acert des de la línia exterior.

El marcador l'ha obert un Sertac Sanli, que va reprendre fugaçment el seu lideratge on el va deixar el passat divendres, amb un triple que ha fet aixecar el Palau. Però la Penya ha oblidat ràpid el malson del primer partit i ha abusat al primer quart de la pintura amb anotacions còmodes, que han trasbalsat a Saras. L'equip de Carles Duran ha gaudit de minuts d'avantatge durant el partit, per primer vegada en l'eliminatòria, encara que l'alegria inicial ha estat temporal.

En un tancar i obrir d'ulls, el quadre culer s'ha sobreposat des de la línia de tres amb un festival de triples d'Àlex Abrines i Ante Exum, però els verd-i-negres no han sucumbit al seu domini i han acabat en taules el primer parcial (27-27).

El Barça ha sortit molt fort al segon quart i ha imposat una marxa que el Joventut no ha pogut seguir, amb un parcial de 7-0. Tot i això, els badalonins han tancat la bretxa gràcies a un Feliz imparable. Amb ell, la irrupció de Bassas amb dos triples seguits, els hi ha donat ales per agafar les regnes del primer temps per la mínima (40-42).

El Joventut ha noquejat als de Jasikevicius al tercer quart i va posar un 46-59 del qual ja s'ha sabut recompondre el vigent campió de la Lliga Endesa- Amb l'avantatge, l'equip de Badalona ha rematat les pèrdues culers i ha liderat la batalla exterior, amb un bon criteri als llançaments de tres punts, amb un 6 de 10 en triples.

Contra el marcador i el crono, el Barça ha intentat l'èpica a l'últim quart amb 10 per sota, però Tomic (24 punts), Feliz (12), Bassas (13) i un Parra (10) entregat en tasques defensives, han estat els arguments visitants per capejar el temporal.

La mala notícia per Carles Duran és la possible lesió del base dominicà, que ha marxat del partit ajudat pels seus companys en torçar-se el turmell. Així, el Joventut ha empatat la sèrie i arriba amb opcions a l'Olímpic davant la seva afició el pròxim dimecres.