El francès Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) va aconseguir una victòria inapel·lable, dominant des de la primera a l'última volta el Gran Premi de Catalunya de MotoGP, que s'ha disputat avui diumenge en el circuit de Barcelona-Catalunya i en el qual el granollerí Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP) va cometre un garrafal error en equivocar-se a l'última volta de cursa.

Quartararo, que aconsegueix la seva segona victòria de la temporada, va arribar a tenir un avantatge de més de cinc segons sobre els seus immediats perseguidors, Aleix Espargaró i Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP22) i el francès Johann Zarco (Ducati Desmosedici GP22).

Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP) va cometre un garrafal error en equivocar-se en l'última volta, en la qual va començar a saludar al públic pensant que la cursa havia conclòs ja quan encara quedava per completar aquesta volta. Quan es va adonar de l'error el pilot d'Aprilia va tornar a accelerar però ja l'havien superat tant Martín i Zarco com també Joan Mir (Suzuki GSX RR), que anava molt més enrere, i va haver de conformar-se amb la cinquena posició final.

Aleix Espargaró va arribar completament trencat i probablement plorant al seu taller, on ni els ànims dels integrants del seu equip podien consolar al pilot català.

Com un tir va sortir Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP) que enfilà el final de recta en primera posició, però amb el francès Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) que es va colar per l'interior, mentre una mica més enrere, a l'"escamot", el japonès Takaaki Nakagami (Honda RC 213 V) es va colar en la frenada i va caure a final de recta, i en el contratemps s'emporta a l'italià Francesco "Pecco" Bagnaia (Ducati Desmosedici GP22) i a l'espanyol Alex Rins (Suzuki GSX RR).

Alex Rins, que per segona vegada es veia involucrat en un accident provocat pel japonès Nakagami va arribar al seu taller completament indignat i a tota veu va assenyalar en anglès "you are de best", criticant una vegada més el comportament del japonès, que no va ser sancionat per la seva acció amb el pilot de Suzuki a Mugello.

Va haver-hi sortides molt més destacades, com la de l'espanyol Joan Mir (Suzuki GSX RR), que sortia dissetè i a la primera volta ja era setè, havia guanyat res més que deu posicions en una volta, amb Quartararo comandant la cursa per davant d'Aleix Espargaró i Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP22), amb el francès Johann Zarco (Ducati Desmosedici GP22) i Pol Espargaró (Repsol Honda RC 213 V), una mica més enrere "empentant" per un Joan Mir que va créixer amb el pas de les voltes.

Mir va aconseguir avançar a Pol Espargaró poc després, però ho havia fet amb banderes grogues onejant en pista i estava obligat a retornar la posició al seu rival.

El ritme imposat per Fabio Quartararo en aquest inici de cursa va ser insostenible per als seus rivals i amb en prou feines cinc girs ja comptava amb 1,8 segons d'avantatge sobre el duo format per Jorge Martín i Aleix Espargaró, amb Johann Zarco quart, i una mica més enrere el grup encapçalat per Mir i l'italià Lucca Marini (Ducati Desmosedici GP22), que poc després van deixar tallats per darrere a Enea Bastianini (Ducati Desmosedici GP21) i Maverick Viñales (Aprilia RS-GP) i ara amb el sud-africà Brad Binder (KTM RC 16), encapçalant el següent grup, amb fins a onze pilots.

Bastianini no va durar molt més en cursa, a la corba cinc de la vuitena volta va caure al terra quan era setè, mentre que, per davant, Quartararo seguia incrementant a poc a poc el seu avantatge.

La cursa va perdre a un altre protagonista, l'italià Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP21), company d'equip de Bastianini, molt poc després.

Volta nou i l'avantatge de Fabio Quartararo era ja de 3,272 segons sobre Jorge Martín, qui en el següent gir va perdre la posició enfront d'Aleix Espargaró, quan encara quedaven catorze voltes per disputar-se.

A l'equador de la cursa, dotzè gir, l'avantatge de Fabio Quartararo sobre Aleix Espargaró és de 3,644 segons però, per primera vegada, el de Granollers va rodar unes mil·lèsimes de segon més ràpid que el seu rival, però una volta més tard el francès tornava a ser més ràpid que el seu rival, la qual cosa deixava entreveure que tenia el ritme de cursa molt controlat i difícilment se li podia escapar la seva segona victòria i el cinquè podi de l'any.

A la volta 21, Aleix Espargaró va tornar a superar a Jorge Martín per recuperar la segona plaça, però obligat a defensar la posició en les més de tres voltes restants, amb un Quartararo inassolible.

A l'última volta es va produir l'error d'Aleix Espargaró, que el va relegar a la cinquena posició, superat per Jorge Martín, Johann Zarco i Joan Mir, amb Lucca Marini sisè, per davant de Maverick Viñales, Brad Binder, Miguel Oliveira (KTM RC 16) i Alex Márquez (Honda RC 213 V).