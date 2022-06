Hi ha partits que canvien la història d’un equip. Qui sap si el viscut diumenge a Ipurúa és el que ha acabat amb la maledicció del Girona en els ‘play-off’. El bloc gironí mai ha pujat a Primera en la promoció d’ascens. Ho va aconseguir de manera directa el 2017 però va sucumbir en les eliminatòries del 2013, 2016, 2020 i 2021, Després de caure dues vegades seguides a la final de la promoció, ara confia que «a la tercera ha de ser la vençuda», com va sentenciar Stuani, autor del gol que va tombar l’EIbar.

«Aquest gol no és només meu, és de tots els companys, de tota la gent que ha cregut en nosaltres», va apuntar el davanter uruguaià, que es va convertir diumenge en el màxim golejador de la història del Girona, amb 106 gols.

Stuani supera a Arcadi Camps i es converteix en el màxim golejador de la història del Girona FC! 📈



𝟏𝟕𝟔 𝐏𝐀𝐑𝐓𝐈𝐓𝐒, 𝟏𝟎𝟔 𝐆𝐎𝐋𝐒, 𝟏𝟎𝟔 𝐀𝐋𝐄𝐆𝐑𝐈𝐄𝐒...



Això és molt molt bèstia... 🤯🤯🤯 pic.twitter.com/F3GwdyhUbd — Girona FC (@GironaFC) 5 de junio de 2022

«Ànima i orgull»El ‘killer’ demana a l’afició que continuï creient en ells i ompli aquest dissabte les grades de Montilivi en l’anada de la final. «Dissabte no hi pot haver un seient lliure al camp. Tots units farem segur molta més força». Tant Stuani com Míchel van coincidir a enaltir l’«ànima i orgull» exhibit pel conjunt. «L’equip va competir i va tenir una mentalitat guanyadora, com els havia demanat abans del partit», va destacar el tècnic. L’única nota negativa a Eibar va ser la lesió de Borja García, que va obrir la remuntada amb un golàs als 50 segons i que és dubte per a l’anada d’una final en la qual els gironins volen exorcitzar la seva mala sort.

Les promocions s’han convertit en un malson recurrent per al Girona. El 2013 va caure a la final contra l’Almeria, el 2016 va cedir davant l’Osasuna i el 2020 i el 2021 va clavar el genoll contra l’Elx i el Rayo Vallecano de manera cruel. I és que en les dues últimes ocasions el Girona va sucumbir de manera agònica, a casa davant l’afició. Aquesta vegada la tornada de la final serà fora.

L’únic ascens a Primera va arribar de manera directa, després de ser segon en la temporada 2016-2017. El Girona és l’únic club que ha perdut més d’una final (4) des que, el 2010, la promoció d’ascens es va començar a disputar amb el format actual. I és, al costat del Saragossa, l’únic que ha jugat la promoció tres vegades o més i no ha pujat mai a Primera per aquesta via.

«No has d’anar pensant en el que t’ha passat, perquè només som amos del nostre present», va dir Juan Carlos a tall de conjur, invocant un canvi de mentalitat per espantar el derrotisme. El meta, que va resultar providencial en la tornada contra l’Eibar amb diverses mans miraculoses, va reclamar no donar més voltes a l’ocorregut els dos últims anys ni tampoc aquesta temporada contra el Tenerife, el seu rival a la final.

Els precedents amb el TenerifeEl bloc de Tenerife es va emportar el duel canari assaltant el feu del seu etern rival, la UD Las Palmas, amb un doblet d’Enric Gallego, el veterà davanter barceloní. El quadro insular va vèncer en la fase regular els dos partits directes amb el Girona (2-1 a l’Heliodoro Rodríguez López i 0-1 a Montilivi), però el bloc de Míchel també vol posar fi a aquesta ratxa.