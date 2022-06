La victòria més necessària en el moment més oportú. Després d’haver perdut els tres duels disputats aquest exercici contra la SD Eibar, inclòs el partit d’anada de la primera ronda dels play-off d’ascens jugat dijous a Montilivi (0 a 1), el Girona FC de Miguel Ángel Sánchez Míchel va forçar la pròrroga a l’estadi d’Ipurua i va aconseguir un meritori triomf (0 a 2) que classifica els blanc-i-vermells per dirimir amb el CD Tenerife la segona eliminatòria de les fases d’ascens a la Lliga Santander.

Tot va anar rodat per als gironins. Borja García va aprofitar el refús de la defensa local després d’un servei de falta per etzibar una gardela que va entrar per la creueta (min 2) . Rober Correa (min 40) va malbaratar la millor ocasió dels amfitrions abans del descans i Ander Cantero es va lluir per evitar que Arnau Martínez marqués el segon gol dels catalans a l’inici de la represa (min 51). Una gran estirada de Juan Carlos a un xut de Gustavo Blanco (min 78) i una rematada al travesser de Stoichkov (min 88) van abocar el partit a la pròrroga. Cristhian Stuani va aprofitar un mà a mà amb Cantero per segellar la classificació dels blanc-i-vermells.