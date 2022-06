Sis medalles d’or i un total de 14 podis és el balanç de la participació dels atletes de la Catalunya central en el Campionat de Catalunya absolut d’atletisme, que va tenir lloc ahir a l’Estadi Municipal Natàlia Rodríguez, de Tarragona. El gruix de l’èxit el van signar les representants de l’Avinent Manresa, amb els títols de Meritxell Soler (5.000 m), Mònica Clemente (perxa), Ona Bonet (alçada) i Marina Guerrero (3.000 m obstacles) al capdavant. Per la seva part, el CA Igualada-Petromiralles es va adjudicar l’or dels 1.500 m gràcies a Anna Torras. La mitja dotzena de metalls daurats la va completar David Martín, el llançador de martell de Sant Joan de Vilatorrada que competeix pel Barça.

La jove Ona Bonet, de només 16 anys, va protagonitzar un dels episodis més impactants del campionat. Va arribar a Tarragona amb 1.72 de millor marca personal i en va sortir amb 1.75, que és alhora un nou rècord del club. En una emocionant final d’alçada, Bonet es va imposar a Núria Caballero (CA Tarragona), cinc anys més gran, que també va franquejar l’1,75, perquè va presentar un concurs més net. La bagenca va saltar a la primera 1.62, 1.65, 1.68, 1.71 i 1.73, i va passar l’1.75 a la segona; la seva rival, en canvi, va necessitar dos intents en 1.71 i tres en 1.73, i va superar l’1.75 també a la segona temptativa. Irene Clemente (Cornellà At.) va ser tercera, amb 1.68.

La gran temporada de Meritxell Soler va viure un nou capítol amb la consecució del títol dels 5.000 metres. La fondista de Sant Joan de Vilatorrada, que acostuma a disputar proves de distàncies superiors, es va anar desfent de totes les seves contendents excepte de l’extremenya Rosalía Tárraga (València), que corria fora de concurs. Soler no va poder respondre al darrer atac de la seva rival, que va creuar la meta en 15.59.60, però va conquerit el títol català amb 16.03.12, nova marca personal per un notable marge, ja que l’anterior era de 16.11.17. Èlia Saura (València), amb 16.34.38, i Laia Casajoana (Hospitalet), amb 16.36.50, la van acompanyar en el podi.

Doble podi en els obstacles

Marina Guerrero va rebaixar la seva millor marca personal en la final dels 3.000 metres obstacles, que es va decidir quan, a falta de tres-cents metres per al final, la fondista de l’Avinent va llançar un atac al qual no va poder respondre la seva companya d’equip Mercè Guerra. Fins aquell moment, l’altra representant del club manresà havia dut el pes de la cursa, amb Douae Ouboukir, una atleta que corre com a independent, com a tercera en discòrdia sense assumir responsabilitats. Guerrero va anar ampliant el seu avantatge i va guanyar amb 10.12.44, més de dos segons per sota dels 10.14.87 que ostentava fins ara.

Ouboukir va quedar subcampiona, amb 10.15.96, i Guerra va mantenir la tercera plaça fins al final i es va penjar el bronze amb 10.21.24, nova marca personal superant de llarg els 10.28.46 que figuraven fins al moment en el seu currículum atlètic.

Mònica Clemente va realitzar un exercici impecable d’economia d’esforç i va fer bons els pronòstics que la confirmaven com a gran favorita en la perxa: la saltadora de l’Avinent, recentment proclamada campiona iberoamericana, va superar 3.80 a la segona i amb això en va tenir prou per ser medallista d’or. Posteriorment va passar els 4.00, també a la segona, i va fallar els tres intents sobre 4.15. Clara Fernández (Nike) va acabar segona i Noa Martínez (AA Catalunya) tercera, ambdues amb 3.70.

El títol del Petromiralles-CA Igualada el va aconseguir la migfondista Anna Torras en la final dels 1.500 m, en la qual va demostrar convicció per imposar-se a les seves rivals. L’anoienca va assumir el pes de la prova i al toc de la campana va fer un canvi de ritme que li va proporcionar l’avantatge suficient per entrar campiona amb 4.32.78. Rere seu van quedar Merem Gabriel (JA Sabadell), amb 4.36.62, i Laura Rodríguez (AA Catalunya), amb 4.36.90.

La 102a edició del Campionat de Catalunya va ser la primera amb la manresana Mercè Rosich com a presidenta de la Federació Catalana d’Atletisme, càrrec que ocupa des del mes de març passat. A més, també es va poder seguir en directe per streaming per primer cop. El certamen va aplegar més de vuit-cents atletes.

Pluja de podis la setmana abans de tornar a la final estatal de clubs

L’equip femení de l’Avinent Manresa disputarà dissabte vinent la final de la Divisió d’Honor de clubs estatal, una cita a la qual s’ha tornat a classificar certificant que és un dels vuit millors conjunts espanyols. Aquest potencial també es va reflectir ahir diumenge a Tarragona més enllà de les medalles d’or, ja que Emília del Hoyo (100 m tanques, 13.66, marca personal), Laura Bou (400 m, 53.78), Nora Taher (triple, 12.37) i Montserrat Montañès (pes, 11.69) es van penjar la plata, i Núria Tió (800 m, 2.11.93) i Mercè Guerra (3.000 m obstacles, 10.21.24) van capturar el bronze.

Per la seva part, el Petromiralles-CA Igualada va sumar una plata gràcies a Jordi Yoshinori en llargada, on va saltar 7.37 després de patir per entrar a la millora. Roger Súria va ser valent als 3.000 m obstacles i va fer bronze amb 9.04.39.