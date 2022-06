Els tres gimnastes del Club Egiba de Manresa, els quals, juntament amb el seu entrenador, Xavier Casimiro, han participat els darrers dies en els campionats mediterranis júniors de Mersin (Turquia), tornen a casa amb un total de set podis (vuit medalles, ja que una d’elles va ser per equips i hi havia dues representants). Es tracta d’un esplèndid botí que demostra la gran presència de l’entitat bagenca a les seleccions estatals i on cada cop té més pes.

En l’última jornada del campionat, reservada per a les finals d’aparells, hi va haver dues plates i dos bronzes. Una de les segones posicions va ser per a la berguedana Ona Sánchez, que va quedar segona a la final de salt amb una puntuació combinada de 12,850 punts. Només va ser superada pels 13,384 de la italiana Arianna Belardelli i va vèncer la turca Atiye Berra Karademir. L’altra plata va ser per al santjoanenc Álvaro Giráldez en la barra fixa masculina. El bagenc va fer 12,633 punts, a només 44 mil·lèsimes de l’or de l’egipci Yahia Zakaria i davant de l’italià Tomasso Bulla. Per la seva banda, la gironellenca Laia Font va guanyar dos bronzes, en la final de terra, amb 11,900 punts, i en la barra d’equilibris, amb 11,833. Abans, tots tres havien estat plata per equips i Laia Font havia guanyat el bronze en el torneig individual.