Ara per ara, no hi ha acord de renovació entre el Barça i Gavi. El principal motiu és que el club encara veu el jugador com un projecte d'estrella mentre que el seu entorn el considera ja un esportista d'elit real, segons revela aquest dilluns el diari Sport.

No és una discrepància menor ja que de l'estatuts de Gavi dins l'equip va lligat a un sou. Aquesta setmana mateix hi podria haver una nova trobada entre el club i els representants del jugador. L'Sport apunta que el Barça li ofereix un contracte similar a altres jugadors joves que han renovat recentment, com Araujo, i Gavi ho està valorant. El seu entorn també està al cas dels salaris de futbolistes que arribaran, com Franck Kessié i Andreas Christensen. A més, el seu valor pot seguir pujant per la seva presència amb la selecció espanyola, on ja és titular indiscutible.