Un reeixit tram final de lliga tant pel que fa a joc com pel que fa a resultats ha permès al CF Igualada signar sis victòries seguides i tancar en segon lloc la Fase per a l’Ascens de la Preferent Femenina. Una classificació que hauria de facilitar la tornada de les blaves a la Primera Nacional.

El CF Palautordera es va avançar a l’electrònic tot just començar. Adaia del Castillo va detectar una disfunció a la defensa igualadina i va assistir Rut Cervera per tal que encarés i superés Queralt Iglesias. L’adversitat va esperonar les jugadores de Víctor Torrijos. Les incursions per la dreta de Peke com a extrem esbotzaven una i altra vegada el sistema defensiu de les vallesanes. Tot i això, el gol de l’empat es va generar per l’esquerra. Marina Salanova va penetrar fins a la línia de fons i va assistir Mariona Marsal. El xut fallit de la davantera es va transmutar en una assistència de gol que Peke no va desaprofitar (min 13). Deu minuts després, Ona Barrón va segellar la remuntada. L’interior va rebre a l’àrea de penal i va idear i materialitzar un golàs. Les visitants van neutralitzar el domini de les amfitriones i Queralt Iglesias es va haver de lluir per aturar la rematada rasa de Júlia Catot (min 40) i l’enverinat servei de falta d’Anna Otero (min 45+1). Ona Barrón (min 41) i Marta Bosch (min 44) van replicar amb dues gardeles que van fregar el travesser de la porteria vallesana.

Queralt Iglesias va tornar a palesar les seves aptituds als 46 segons de la represa per conjurar la rematada alta i creuada de Júlia Catot. La sentència va dur la rúbrica de Marina Salanova (min 74). Un canvi d’orientació del joc li va permetre encarar Aura Cerrato i marcar el tercer gol igualadí de vaselina. Pauli Bohigas va arrodonir la golejada en rematar al fons de la xarxa una precisa centrada de Maria Cortina (min 81).

El tècnic i les futbolistes blaves confien en la confirmació de la fita

«Creiem que aquest equip es mereix l’ascens a Primera Nacional. La temporada passada, el CF Igualada ja va perdre la categoria quedant cinquè per la cua en una lliga de catorze equips. Ara, però, hem d’esperar la decisió final de la federació». Víctor Torrijos, l’entrenador del CF Igualada, va resumir així el sentir del vestidor blau. El tècnic de Sant Boi de Llobregat no considera l’espera una dificultat afegida a l’hora de planificar la plantilla per al proper exercici. «A hores d’ara, ja tenim les millors jugadores de la zona». «Amb aquest equip es pot assolir la permanència a Primera Nacional», va reblar. La capitana Elena Alert va exposar que, «una vegada la Fundació UE Cornellà va adquirir un avantatge inabastable, ens vam posar l’objectiu de quedar segones per la possibilitat de pujar que dona aquesta classificació». La golejadora Marina Salanova va ratificar que «podríem dir que aquesta temporada ens trobàvem als llimbs, però que la nostra categoria és la Primera Nacional».