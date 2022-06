El triomf de la solsonina Laia Gilibets en la categoria femenina va ser ahir el principal resultat que van obtenir els corredors de la Catalunya central en la Berga Trail, la jornada de curses de muntanya celebrada a l’entorn de la capital berguedana amb l’Ultra Ensija de 60 km com a plat fort per la seva condició de Campionat de Catalunya de curses d’ultraresistència. L’equip del Centre Excursionista Solsonès pel qual competeix Gilibets també va pujar al capdamunt del podi gràcies al triomf de l’esmentada atleta i al tercer lloc del surienc Wifred Lladó.

Dissabte va ser intens a Berga, que ja viu l’olor de l’anhelada Patum després de dos anys d’haver-la hagut de suspendre per culpa de la pandèmia. Més de tres centenars i mig de participants van entomar el repte de culminar alguna de les tres curses en disputa: l’Ultra Ensija de 60 km, la Trail Figuerassa de 27 km i la Trail Queralt de 14 km. En la de més metratge, els atletes van haver de superar un desnivell positiu de 3.413 m amb sortida i arribada a Berga i pas per Saldes, punt d’avituallament a la meitat del recorregut.

Duel fins al final

Laia Gilibets i la manresana resident a Rajadell Marta Muixí, de l’equip osonenc AE Diedre, van protagonitzar un bell pols durant més de 8 hores i tres quarts, aquest cop amb Roser Español, defensora del títol català, absent. La solsonina, que es mostrava molt activa en les pujades, va agafar avantatge després del pas per Saldes, però la bagenca va reduir la diferència i ambdues van emprendre juntes el descens de Queralt, finalment favorable a Gilibets. Muixí, que va conquerir el títol català el 2019, va entrar a només 1 minut i 43 segons de distància. Curiosament, en les deu edicions disputades del campionat hi ha hagut deu campiones diferents.

La tercera medalla en joc la va merèixer Anna Olivares, de l’Ashi Team-CM Sant Cugat, que va fer bona part de la cursa amb les seves principals rivals. En el tram final, però, va perdre ritme i va arribar a la meta a més de vint minuts de les seves predecessores.

Ollé acaba segon

El barret de la Patum que es posen els ocupants del podi va coronar els caps, en l’apartat masculí, del corredor de Mont-roig Aleix Toda, l’igualadí del GE Oliana Marc Ollé i el surienc del CE Solsonès Wifred Lladó. Els dos primers van deixar clar aviat que el seu ritme era inabastable per a la resta de participants, entre els quals hi havia atletes de la talla de Lluís Ruiz, vencedor en l’edició del 2021. En l’avituallament de Saldes, l’anoienc, actual campió català d’ultraresistència, va haver d’abaixar el ritme i Toda es va escapar cap a la victòria, que finalment va obtenir amb més de set minuts de marge.

El duel entre ambdós atletes ha estat un dels grans atractius de la jornada, ja que ambdós es troben en un gran moment de forma. No en va, Ollé es va adjudicar el cap de setmana passat la Marató de les Cames de Ferro al Puigsacalm. Mitja hora després del primer va entrar Lladó, que va sumar el seu resultat al de Gilibets per donar el triomf per equips al recentment recuperat conjunt de curses de muntanya del Centre Excursionista del Solsonès.

La bellesa dels paratges va ser un cop més el magnífic decorat d’una cursa que va passar per indrets com la serra de Queralt, els rasos de Peguera, la serra d’Ensija i el poble de Saldes, sempre amb l’estampa del Pedraforca coronant el paisatge. El sol i la calor tampoc no van faltar a una de les cites més emblemàtiques del panorama català de les curses de muntanya i que va exhibir el vigor organitzatiu del club berguedà Mountain Runners.