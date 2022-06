Capitanejar l’ascens a la Lliga Iberdrola

L’estiu del 2013, quan tot just feia dues temporades que s’havia iniciat en la pràctica del futbol, la santvicentina Júlia Mora va acceptar la proposta d’incorporar-se als equips formatius del RCD Espanyol. Vuit exercicis a cavall del planter blanc-i-blau i del filial blaugrana han conduït la central bagenca (24 anys) a ser una de les artífexs de l’ascens del modest FC Levante Las Planas, l’equip representatiu del popular barri de Sant Joan Despí, a la Lliga Iberdrola.

«Després de dues temporades al Barça B, el club em va oferir la renovació, l’estiu passat, però els coordinadors em van exposar que tindrien més oportunitats les centrals més joves que hi hauria a la plantilla, doncs tenien més possibilitats de pujar al primer equip. Aleshores, vaig prendre la decisió de no continuar al Barça», rememora Júlia Mora.

La santvicentina havia d’iniciar una nova etapa en la seva carrera esportiva i el projecte que li va presentar el tècnic del FC Levante Las Planas, Ferran Cabello, una formació que acabava de pujar a la Lliga Reto Iberdrola la va convèncer. «L’entitat de Sant Joan Despí estava configurant una plantilla competitiva i amb capacitat per practicar un futbol de qualitat». Júlia Mora va entomar el desafiament «d’aconseguir la permanència» amb el conjunt del Baix Llobregat i, per primera vegada, va signar un contracte professional.

El rendiment de les jugadores de seguida va deixar obsoletes les prudents expectatives inicials. «Vam iniciar la lliga amb dues golejades i hem ocupat la primera posició en 21 de les 30 jornades. Vam tenir una mala ratxa després de les festes nadalenques, però als nostres oponents els va passar el mateix», explicita Júlia Mora. Tot i això, les santjoanenques no es van plantejar un objectiu més ambiciós que finalitzar la lliga entre el segon i el cinquè lloc, una classificació que atorgava l’ascens directe a la nova categoria que la Reial Federació Espanyola de Futbol posarà en marxa el proper curs com a antesala de la Lliga Iberdrola, fins a al tram final de la competició. «La lluita per accedir a les cinc primeres posicions era aferrissada i sabíem que encaixar una o dues derrotes seguides ens podia relegar a la sisena plaça».

La possibilitat de competir pel títol de lliga i per l’ascens a la màxima categoria estatal no es va albirar fins les tres últimes jornades. A més, la derrota encaixada per Fundación Osasuna al camp del Barça B (5 a 2) va permetre al FC Levante Las Planas recuperar el lideratge a falta d’una jornada. Només restava un matx a tot o res contra el RCD Espanyol. «Mai havia jugat un partit tan transcendent, amb les grades plenes de gom a gom. Va ser emocionant! La pressió era per a les blanc-i-blaves. La tensió de les hores prèvies al partit va ser el més difícil de gestionar. Després, sobre el terreny de joc, em vaig sentir tranquil·la».

Tot i l’avantatge adquirit per les santjoanenques durant el primer període «al descans, Ferran Cabello va insistir en la conveniència de marcar un segon gol a l’inici de la represa per evitar un ensurt al final», revela Júlia Mora. Dit i fet. Emma Martín va materialitzar el 2 a 0 (min 53) i Sara Navarro va arrodonir el marcador a vuit minuts per al final (3 a 0).

Tot i que la seva vinculació contractual amb el FC Levante Las Planas va finalitzar dimarts de la setmana passada, Júlia Mora espera debutar a la Lliga Iberdrola la propera temporada amb el conjunt del Baix Llobregat. La bagenca ha estat titular indiscutible i la tercera capitana. «Les futbolistes ens hem guanyat l’ascens i volem afrontar el repte, tant dur com il·lusionant, de jugar a la Lliga Iberdrola. Potser no gaudirem tant a nivell de resultats, però intentarem guanyar tots els partits que sigui possible». Una nova futbolista de les nostres comarques és a les portes de l’elit del futbol femení estatal.