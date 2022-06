Els atletes de l’Avinent CA Manresa David Pérez i Adrián Sedano van contribuir de forma decisiva a la meritòria victòria assolida per la selecció catalana sub-18 en el VIII Campionat d’Espanya per Federacions Autonòmiques d’aquesta categoria d’edat que es va celebrar dissabte a Valladolid. Sota el guiatge de l’entrenadora de l’entitat manresana Eulàlia Torrescasana, David Pérez es va imposar en la final dels 400 m tanques amb un excel·lent registre de 52 segons i 58 centèsimes. Aquesta marca va permetre al tanquista bagenc establir un nou rècord de la competició i aconseguir la mínima per competir al campionat d’Europa sub-18 que s’ha de disputar aquest estiu.

Per la seva banda, Adrián Sedano va fer prevaler la seva habilitat i superioritat en la final del concurs de llançament de martell. No endebades, l’atleta de l’Avinent CA Manresa va guanyar amb una marca de 66,84 metres, un registre amb el qual es va quedar a només 16 centímetres d’assolir, també, la mínima per a l’europeu. La selecció catalana va conquerir el ceptre estatal en sumar 285 punts. Van completar el podi el combinat andalús (249 punts) i l’equip representatiu del País Valencià (245 punts).