L’estada de la formació màster femenina de l’Avinent CA Manresa a la Segona Divisió ha estat efímera. Les manresanes van conquerir la quarta edició del Campionat d’Espanya de Clubs Màster de Segona Divisió i, consegüentment, van segellar l’ascens a Primera Divisió.

L’equip manresà va perdre el lloc a la màxima categoria com a conseqüència de no formalitzar la inscripció per participar a l’estatal de clubs del 2021. Va ser una decisió que van prendre de forma consensuada les atletes degut a la crisi sanitària. L’acord va provocar l’incomprensible descens a Segona Divisió de l’equip que més títols i podis acumula en la història de la Primera Divisió.

Les nou victòries assolides per les atletes bagenques van catapultar l’Avinent CA Manresa a la primera posició (106 punts). Loles Vives va dominar els 100 m llisos (15’ i 68 cts.) i Sílvia Cortés els 200 m llisos (29’ i 65 cts.). Ángela López es va imposar en els 80 m tanques (13’ i 89 cts.) i Maite Marzo en els 300 m tanques (48’’ i 79 cts.). Montserrat Prat va ser la millor en els salt amb perxa (2,80 m) i Loles Vives en el salt de llargada (3,72 m). A més, Lourdes Rossinyol va guanyar en el llançament de pes (8,83 m) i l’Avinent va vèncer en les dues proves de relleus. El quartet integrat per Elisabet Majó, Carme Bes, Maria Rosa Busquets i Sílvia Cortés va ser el més ràpid en els 4x100 m llisos (58’ i 23 cts.) i el configurat per Manuela Martínez, Lídia Pons, Elisabet Majó i Maite Marzo) va dominar els 4x400 m llisos (4’, 53’’ i 44 cts.).