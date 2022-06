El passat 18 de febrer, durant la disputa de la Minicopa de Granada, el Catalana Occident infantil va caure derrotat per 38 punts de diferència pel posterior campió, un Cajasiete Canàries en què destacava l’enorme Babel Lipasi, un jugador de 2 metres amb només 13 anys. Quatre mesos més tard, els dos mateixos equips es van enfrontar ahir en l’estatal de Marín i la diferència va ser molt més curta, la qual cosa parla bé de l’evolució dels manresans.

Així, en terres gallegues, el Catalana Occident va caure aquest cop per 80-66 en un duel en què va arribar a vèncer en l’últim parcial i en què va pagar un tercer quart en què els canaris es van escapar. No es va poder aturar Lipasi, autor de 29 punts i capturador de 28 rebots, per a un 52 de valoració, però el Catalana Occident es va mantenir en el partit durant tota la primera meitat. En la segona, els insulars es van escapar però la lluita es va mantenir fins al final per a un equip que acumula una altra experiència en un any per recordar.