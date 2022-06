Triomf per golejada a la piscina del WP Anglès (Lliga Catalana de Tercera Divisió) i classificació per disputar el partit pel tretzè i el catorzè llocs de la Copa Federació. Els joves waterpolistes del CN Manresa es van imposar de forma contundent (5 a 18) a terres gironines i demà, divendres, quan es jugui a Calella el matx entre el CEF Creu Groga i el CN Banyoles, coneixeran el seu oponent en el darrer partit de la competició per als manresans. La superioritat del CN Manresa va ser abassegadora durant els dos primers quarts gràcies a l’efectivitat golejadora. Així doncs, les anotacions de Roc Serra (2), Lluís Mayol, Xavier Pelegrín, Arnau León i Aleix Estany pràcticament van sentenciar el guanyador al final del primer parcial (0 a 6). Els bagencs van ampliar l’avantatge al descans (0 a 9) i, a la represa, no van concedir el primer gol als amfitrions fins haver-ne anotat una dotzena (1 a 12).