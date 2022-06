El director tècnic del FC Pirinaica, Edu Ferrer, treballa des de la consecució de l’ascens per bastir un equip competitiu per afrontar el debut dels manresans a la Primera Catalana. Les seves primeres gestions han fructificat i dimarts a la nit es va concretar la continuïtat a la banqueta vermella de l’entrenador Eladi Gallego. Aquesta serà la tercera temporada del tècnic manresà com a màxim responsable del primer equip del FC Pirinaica. Oriol Hontangas, el segon entrenador, també va segellar la renovació. No endebades, la intenció de la junta directiva de l’entitat és aconseguir la continuïtat del cos tècnic que va aconseguir l’ascens.

Marcos Garrido, el primer fitxatge La identitat de la primera incorporació es va conèixer ahir. Es tracta del mig centre Marcos Garrido (21 anys). El manresà va completar la seva etapa formativa al Club Gimnàstic de Manresa i després de militar al CE Sallent (temporada 2020-21), va iniciar el curs passat al CF Solsona (Primera Catalana), però el va acabar en un altre equip de la mateixa categoria, el FC Vic Riuprimer.