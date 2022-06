La quarta edició de la Vertical Montserrat n’accentua el caràcter solidari i inclusiu

La singularitat de la Vertical Montserrat, la prova de periodicitat anual organitzada pels Bombers de la Generalitat en el marc del projecte solidari Bombers amb Causa, amplia la requesta i la repercussió mediàtica de la cursa, aquest any. A més, en arribar a la quarta edició, els seus impulsors en reforcen la idiosincràsia solidària i inclusiva. Així doncs, ahir, ja estaven tancades les inscripcions a dues de les quatre categories preestablertes dins l’esdeveniment esportiu que es farà aquest proper dissabte: l’Open, aquella en la qual participen els corredors amb més afany competitiu, i l’anomenada Bombers, la reservada als professionals d’aquest col·lectiu.

Tal com és habitual, els bombers participants entomaran el repte de pujar corrent els 2.184 esglaons de les escales de servei dels dos funiculars de Montserrat, des de l’estació inferior del de la Santa Cova fins a l’estació superior del de Sant Joan, equipats amb l’equip d’intervenció: amb la jaqueta, el pantaló i les botes reglamentàries, el preceptiu casc i l’equip de respiració autònom sense màscara. Un recorregut d’1 km amb un desnivell de 388 m i un pendent màxim del 56,5% en el tram paral·lel al primer funicular, i del 62,5% en el concordant amb el segon.

La immillorable resposta dels esportistes convencionals i dels 45 bombers que s’han inscrit a la prova fa preveure a l’organització que, enguany, prop de 200 corredors completaran el repte plantejat per la cursa adscrita al circuit internacional Towerrunning World Association.

Entre els 45 inscrits a la categoria Bombers destaca la presència, per primera vegada, de tres dones. A més de membres dels Bombers de la Generalitat i dels Bombers de Barcelona, els dos cossos que hi ha a Catalunya, també hi competiran professionals adscrits als cossos de la comunitat i de l’ajuntament de Madrid, així com de la diputació de Saragossa i dels Sapeurs-Pompiers (França).

Els guanyadors d’anteriors edicions de la cursa que ja han confirmat la seva assistència (Adrià Duarri, Joan Freixa, Alba Xandri) defensaran el seu ceptre o miraran de recuperar-lo sota l’atenta mirada de tots els telespectadors de les televisions locals del país vinculades a La Xarxa TV. El primer corredor de la categoria Open sortirà a les 9.05 hores i es preveu que el darrer de la Inclusiva completi el desafiament a les 11.20 hores. A hores d’ara, quatre esportistes ja han confirmat la seva participació a la categoria reservada a persones amb discapacitats físiques, intel·lectuals, auditives o visuals. Entre aquests, destaquen l’atleta paralímpica Josefa Benítez i el multiesportista amputat Dani Nafria.

La finalitat de la Vertical Montserrat és recaptar fons per als projectes sociosanitaris impulsats per diversos centres hospitalaris vinculats a l’Obra Social de Sant Joan de Déu. A la darrera edició es va assolir una recaptació de més de 7.000 euros. Per superar aquesta quantitat, l’organització manté encara obertes les inscripcions a la categoria «Som un equip» i, a més, ofereix a tothom la possibilitat de vehicular donacions a través del «Dorsal Zero» fins el diumenge, 12 de juny. Per segona edició, mitjançant la categoria «Som un equip», la Vertical Montserrat permet fer la cursa a dos corredors en nom d’una entitat esportiva, empresa o institució que prèviament hagi recaptat 500 euros per a les causes solidàries beneficiàries de la prova. Sis col·lectius van avalar el juny del 2021 aquesta iniciativa.

Per últim, assenyalar que una vegada finalitzada la competició, a les 12.15 hores, es farà un acte d’homenatge a la desapareguda Emma Roca, l’ambaixadora de la segona edició de la Vertical Montserrat.