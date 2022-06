El FCN El Tossalet de Berga va classificar tres formacions en la tercera jornada de Copa Catalana de natació artística que es va disputar a Lloret de Mar i que va aplegar els millors clubs del país.

En el duet, en nivell III, l’equip format per les berguedanes Laura Herrera i Jailinne Salazar van quedar setenes. A la formació també hi havia Iria Cabria com a reserva. En rutina combinada, nivell II, les debutants Laia València, Sígrid Pérez, Leire Fernández, Carlota Culell, Irune Sánchez, Iona Requena, Tanit Gonfaus i Dúnia Mollar van ser vuitenes. Finalment, en rutina combinada, nivell III, Berta Fusté, Berta Lores, Núria Rafart, Núria Armengou, Coaner Suades, Judit Comellas i Queralt Barrios es van classificar en desè lloc.