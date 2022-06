El Club de Futbol Cardona ha preparat per demà dissabte una trobada de veterans que també tindrà un propòsit especial. El club vol retre homenatge als exjugadors de l’entitat que han desaparegut en els darrers anys, sobretot en l’època de pandèmia. Per aquest motiu hi haurà actes de record a aquestes persones i la presència dels familiars.

Els actes començaran a les deu del matí al camp Vida Activa, on hi haurà la concentració de tots els presents i també unes paraules de record per als difunts. A continuació hi haurà una foto de grup i arrencarà un partit de futbol dels veterans del Cardona obert a tothom, amb servei d’honor a càrrec de Sílvia Muntané. Aquells que hi vulguin participar podran apuntar-s’hi el mateix dia, ja que les inscripcions romandran obertes fins aleshores. Al migdia, un cop s’hagi acabat el partit, hi haurà dinar al restaurant El Centru. Tothom qui encara s’hi vulgui unir, pot trucar al telèfon 669 101 304 i demanar pel Damià.