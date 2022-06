El jugador igualadí de l’Asisa Borges Joan Masip va obtenir el passaport per participar en el proper Campionat d’Europa de tennis taula, que s’ha de disputar entre els propers 13 i 21 de març a Munic. Masip ja havia pres part, en el decurs de la seva carrera, en europeus de diferents categories de base, en concret dels cadets, dels júnior i dels sub-21.

El jugador anoienc va assolir la plaça després de la disputa de l’última prova de l’Spain Masters masculí de tennis taula, celebrat a Vegas del Genil, a Granada. Masip va quedar primer del rànquing i, per aquest motiu, va entrar de manera directa al campionat. Va aconseguir un total de 310 punts, gràcies al subcampionat de la primera prova del masters i a dues cinquenes posicions, una en el Campionat d’Espanya i una altra en un altre dels torneigs del masters estatal.

L’escenari del campionat, en el qual hi ha prevista la presència de 260 jugadors, serà el Rudi Sedlmayer Halle, també conegut com Audi Dome, on sol jugar el Bayern de bàsquet.