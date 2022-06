El Saló de Sessions de l’Ajuntament de Manresa ha acollit avui un acte de recepció del primer equip del F.C Pirinaica, per felicitar-los pels resultats esportius aconseguits aquesta temporada que han culminat amb l’ascens a la Primera Catalana de futbol, una fita històrica d’aquest popular club manresà del barri Mion-Puigberenguer-Poal. Així mateix, s’ha rebut també l’equip juvenil A que també ha pujat a 1a divisió.

L’alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia, i el regidor d’Esports, Antoni Massegú Calveras, han rebut la delegació del club encapçalada pel seu president, Gerard Checa Moreno, membres de la junta, entrenadors i jugadors i d’ambdós equips.

Durant l’acte, l’alcalde Aloy ha fet entrega d’uns obsequis per al club i les ha felicitat per l’extraordinària trajectòria de l’entitat i ha subratllat el fet que és la primera vegada que l'equip d'un barri de Manresa arriba a aquesta categoria del futbol català. Mai cap club havia jugat a Primera Catalana o a l'antiga Regional Preferent, una categoria que només havia disputat fins ara principal equip sènior de la ciutat: el CE Manresa.

📌 Aquesta tarda s’han fet dues recepcions per felicitar equips manresans pels seus èxits esportius..



El F.C. Pirinaica és un club de futbol fundat l'any 1979 al barri manresà de la Mion. Està situat al camp municipal Mion Puigberenguer. En l’actualitat té 16 equips en totes les categories (sèniors, femení, juvenil, cadet, infantil, aleví, benjamí, prebenjamí i escoleta). A part dels equips federats propis, l’entitat té un conveni de col·laboració amb l’escola Puigberenguer i l´escola Flama.

Després de 40 anys amb camp de terra, l’agost de 2019, l’Ajuntament de Manresa va instal·lar camp de gespa, una actuació que ha suposat un impuls del club. L’any 2020, els dos clubs sèniors van aconseguir un resultat històric per l’ascens a Segona i Tercera Catalana. Les seves plantilles van ser també homenatjades a l’Ajuntament. La trajectòria ascendent s’ha corroborat amb aquest ascens a Primera Catalana.

Felicitacions també per La Salle

El Saló de Sessions de l’Ajuntament de Manresa també ha acollit un acte de recepció d’una delegació de l’Associació Esportiva La Salle Manresa SGOL per felicitar-los pels excel·lents resultats esportius aconseguits aquesta temporada. L’equip sènior del club ha assolit l’ascens a la Copa Catalunya de Bàsquetbol (màxim nivell català) i l’equip infantil masculí ha guanyat el Campionat de Catalunya Interterritorial.

La Salle Manresa neix al carrer dels Esquilets de Manresa l’any 1942. Des d'aleshores, l'entitat ha estat present de forma activa i continuada en l'entorn del bàsquet de la ciutat i de la comarca del Bages. La darrera temporada va comptar amb 28 equips, tant masculins com femenins, amb més de 300 jugadors/es. També compta amb una Escola de bàsquet amb 3 equips amb nens i nenes des de P4 fins a 2n de Primària. El club té convenis amb diferents escoles de Manresa, com són la Sèquia, la Flama i Ampans; i entrena a diferents pistes com són al Pavelló de l'Escola La Salle Manresa, Ateneu les Bases, el Complex Esportiu Vell Congost i l'Institut Lacetània.