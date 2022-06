La pivot alacantina Montse Brotons i el Cadí la Seu han arribat a un acord per renovar la relació contractual entre tots dos per a dues temporades més. Brotons va arribar l’estiu passat procedent del Bembibre i en la seva primera campanya amb l’equip urgellenc ha fet mitjanes de 12 minuts per partit, 2 punts i 1,5 rebots, per a un 0,8 de valoració.

Aquesta és la tercera renovació del Cadí la Seu per a la temporada que ve, ja que la base Laura Peña i l’ala Ariadna Pujol continuaran formant part de l’equip que, a partir d’aquest estiu, dirigirà Jordi Acero. Brotons va explicar que ha decidit continuar per «la gent i el lloc. Hi ha un molt bon ambient i l’entorn és acollidor i familiar». Per la seva banda, el director esportiu, Pep Ribes, opina que es tracta d’una jugadora «amb un recorregut increïble que encara té per explotar les seves capacitats, condicions i talent», a més d’entendre «els valors del club».