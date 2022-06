El lateral Sergi Roberto, que aquest divendres ha signat la renovació per jugar fins al 2023 al Barcelona, ha afirmat que continuar un any més al club blaugrana és "molt important" per a la seva carrera després de dues temporades en les quals ha arrossegat "molts problemes físics" que no li han permès estar al 100%.

En declaracions als mitjans de comunicació de l'entitat, el jugador de Reus, l'anterior contracte del qual finalitzava el proper 30 de juny, ha agraït la confiança del club i, especialment, del tècnic Xavi Hernández.

"Estic molt content de continuar aquí, al club de la meva vida. Porto des dels 14 anys al club. Ser-hi un any més és molt important per a mi, sobretot després de dos últims anys en els quals he arrossegat molts problemes físics que no m'han permès estar al 100%", ha explicar Roberto.

El lateral confia en "tornar a gaudir del futbol" després que aquesta última temporada només ha participat en nou partits de LaLiga i en tres de 'Champions' a causa de les molèsties físiques. El jugador va ser intervingut el desembre passat per solucionar una lesió al recte femoral de la cama dreta.

"Ja han passat sis mesos de l'operació i estic gairebé al 100% per tornar a estar amb l'equip en la pretemporada. Estic molt agraït. Retornaré la confiança", ha promès.

La rebaixa salarial respecte a l'últim contracte és substancial i està per sobre del 50 %. Anteriorment, es negociava sota una base econòmica més alta i per a dues temporades. No obstant això, la postura del club era adequar el salari del jugador a la nova realitat econòmica del Barcelona i no oferir-li més d'un any.

En aquest sentit, Sergi Roberto ha assegurat entendre "la situació" en la qual es troba l'entitat: "Entre tots hem de seguir remant, ajudant i aportant el nostre granet de sorra. Jo ja ho he fet i ara cal treballar al 100% per fer una temporada molt bona".

Sobre les aspiracions que té amb vista a la pròxima temporada, el futbolista ha destacat que l'equip comença una temporada "des de zero" amb Xavi i celebra que els jugadors tindran "temps per treballar i ser més forts" que el curs passat.