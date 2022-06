Un total de vint finals a quatre, a vuit i partits decisius de Campionats de Catalunya de diverses categories es disputen durant aquest cap de setmana a tot el país. Tres d’elles tenen representants de casa nostra. El CB Esparreguera juga la final a quatre sub-25 masculí, el CB Santpedor fa el mateix amb la de júnior A femení i el Catalana Occident cadet masculí també juga la seva.

Els esparreguerins tenen l’avantatge de jugar a casa. Avui disputaran la segona semifinal, a les set de la tarda, contra l’Argentona. Abans hauran jugat la primera el CBSAPS de Barcelona i la Vall d’en Bas. La final serà demà a les 18.30 hores.

Pel que fa al CB Santpedor júnior femení, jugarà la final a quatre a Santa Coloma de Queralt després d’haver superat el cap de setmana passat la prèvia que tenia a casa, en la qual va derrotar la Gramenet per 43-54 i el Parets Negre per 49-56. El Manresa CBF1 hi va quedar quart. Avui jugarà a les set de la tarda contra el conjunt local, l’Àguiles. L’altra semifinal enfronta el CB Balaguer blau i la Unió Girona Maristes. La final, demà a les 12.30 hores.

Finalment, el Catalana Occident cadet de primer any viatja a Mollerussa. Avui juga contra l’Hospitalet B a les 10.30. L’altra semifinal serà SESE B-Cornellà B. La final, demà a les 12.30 hores. A més, també es juga la final a quatre júnior masculí A a Navarcles i la final a vuit preinfantil femení A, a Puig-reig, sense presència de cap dels nostres clubs.