Les atletes de l’Avinent Manresa seguiran avui una tradició que, afortunadament, s’està fent habitual. Per quart cop en els últims sis anys participaran en la final pel títol de la Lliga Iberdrola i competiran contra els altres set millors equips de l’Estat. L’estadi Camilo Cano de La Nucia (Alacant) serà l’escenari de la competició, que es podrà seguir en directe per La Liga Sports TV. Fent una projecció de les millors marques de cada participant, l’Avinent hauria de ser vuitè, amb 53 punts, però té molt a prop, a priori, els 58 de l’Scorpio de Saragossa i l’Unicaja Jaén. Si els superés, assoliria el millor resultat de la història.

Perquè les bagenques, que fa vuit cursos que es mantenen a Divisió d’Honor, acumulen un vuitè lloc, a Castelló 2017, i dos setens en les dues últimes edicions, a Vallehermoso 2020 i a La Nucia mateix, l’any passat. La preparadora que acompanyarà l’equip avui, Alba Martí, explicava en la prèvia que «l’equip arriba bé a la cita, amb aspiracions de millorar el millor resultat i superar-lo. Creiem que podem ser sisenes i, amb encert, fins i tot aspirar al cinquè lloc», una plaça que l’equip ja ha aconseguit sota sostre.

L’Avinent surt amb l’inconvenient de saber que sumarà un zero en la marxa per les lesions de Mar Juárez, la seva gran especialista, i Núria Ballarín. Tampoc no hi serà la seva gran fondista, Meritxell Soler, que prepara l’estatal de mitja marató. Martí explica, però, que «recuperem competidores que no van poder ser amb nosaltres en les dues trobades prèvies perquè eren als Estats Units, com Montserrat Montañés en martell i Anna Cabrera en javelina». Espera que la calor d’aquesta tarda «no ens influeixi, tot i que sí que haurien pogut endarrerir una hora la competició. Arrencar a les cinc de la tarda és molt d’hora amb la temperatura que s’espera» a la zona, on l’equip ha viatjat aquest dissabte al matí mateix.

Entre les màximes esperances hi ha la de Mònica Clemente, amb la tercera millor marca en perxa, una prova en què participa la txeca del Playas Amalie Svabíkova, una dona que ha saltat 4,60 metres enguany. També es troben entre les millors de l’any Laura Bou en els 400 metres i Ainhoa Martínez en pes. La clau serà en rascar punts en proves de les quals se n’espera poc, tot i la dificultat de les adversàries per eixugar la diferència prèvia i tornar a fer història.