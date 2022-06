Rafa Martínez va néixer el 3 de març del 1982. El mateix dia es constituïa l’Associació de Clubs de Bàsquet, més coneguda com a ACB. Amb aquest punt en comú tant important es feia necessari el reconeixement de la patronal dels clubs a un dels jugadors més estimats del bàsquet estatal, retirat fa dues setmanes i que acumula homenatge darrere homenatge en els últims dies.

Acompanyat de família, amics i molts excompanys i tècnics, el santpedorenc es va tornar a emocionar a la seu del carrer Iradier de Barcelona en rebre un nou tribut després de dinou temporades a l’elit i unes fites difícils d’igualar i superar.

L’acte va tenir la presència de jugadors del Baxi Manresa com Dani García, Guillem Jou i Yankuba Sima, a part de l’entrenador, Pedro Martínez, el cos tècnic, el director esportiu, Xevi Pujol i el president, Josep Sàez, a més d’alguns membres més del club. A part, representació del València i del Bilbao, els altres clubs en què ha actuat com a professional, l’entrenador Joan Peñarroya i exjugadors com Román Montañez, Fernando San Emeterio, Jordi Trias o Juan Carlos Navarro. També van participar de manera telemàtica Sergi Llull, Víctor Claver i Andrés Nocioni.

Rafa Martínez va rebre un record per part del president de l’ACB, el també exbasquetbolista Antonio Martín, i va tenir un record per a tots els seus clubs. Del Manresa va dir que era «un petit gran club on vaig créixer. Li agraeixo el sentiment de pertinença que he portat a tot arreu. No podia tenir un millor final, a casa i fent una temporada històrica».

També va tenir un record per l’escola Paidos, representada pel seu primer entrenador, Jaume Ambròs, i pels seus pares i germans, a qui va agrair «l’educació i els valors» que sempre l’han acompanyat.