L’Avinent Manresa ha situat tres corredors entre els vint primers en els Campionats d’Espanya de 100 quilòmetres que s'han disputat aquest dissabte a Santander, la qual cosa li ha atorgat el subcampionat d’Espanya per formacions. El club manresà havia obtingut el títol la temporada passada de la mà de Manel Deli, que en aquesta ocasió no ha participat en la prova ja que es troba preparant el Mundial de l’agost a Berlín. L’Avinent només ha estat superat pel Club Rajaos Runners i va quedar per davant de l’Atletisme Els Sitges, de València.

D’aquesta manera, el millor del conjunt manresà ha quedat Miguel Ángel Martínez Hernández, que ha estat setè total i quart de la categoria M40 amb un temps de 7 hores, 40 minuts i 46 segons. En la dotzena posició total, onzena d’homes i just darrere de la primera dona, ha quedat Ismael L’aziri el qual, amb un registre de 7.56.36 ha guanyat la categoria M45. Ha completat la presència entre els vint primers en 17a posició d’homes i 19a en total, darrere de la segona dona, David Preñanosa el qual, amb un registre de 8.09.19 ha estat vuitè en M40. Els altres tres representants del combinat manresà han quedat fora dels vint primers, tot i que a Robert Troy li ha anatd’una plaça, ja que ha estat 21è en homes i 23è total, amb un temps de 8.46.16. Li ha servit per fer bronze en la categoria M50. Els altres dos atletes que competien aquest dissabte no han acabat. Efrén Llobet ho ha deixat entre els quilòmetres 60 i 65 i Adrià Jiménez, després del 50. El primer ha tingut problemes físics i el segon, una lesió en un genoll que no l'ha deixat arribar a la meta.