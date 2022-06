El Girona haurà de tornar a resoldre una eliminatòria de la fase d’ascens a la Lliga Santander fora de casa. L’equip de Míchel, almenys, no haurà de remuntar un marcador en contra com li va tocar a fer en la fase anterior davant de l’Eibar. Ahir va empatar (0-0) davant d’un Tenerife que, com ha demostrat les darreres setmanes, és un conjunt que defensa molt bé i haurà d’anar a guanyar, en el partit o en la pròrroga, a l’estadi Heliodoro Rodríguez. Si no és així, serà l’equip insular qui obtindrà el premi de l’ascens.

El Girona va dominar ahir, com era d’esperar, tot i que en la primera part no va tenir gaires oportunitats d’inquietar el porter Soriano. La millor va arribar quan només faltaven sis minuts per arribar al descens, quan una gran passada d’Iván Martín va habilitar Baena. Aquest, però, va intentar controlar massa cops la pilota, es va anar tancant l’angle i el seu xut, a mitjana alçada, no va representar cap problema per al porter visitant.

El Tenerife només va inquietar amb una acció just abans del descans, però la passada final de Corredera a Enric Gallego va deixar el davanter barceloní en fora de joc. A més, Juan Carlos ja havia aturat el xut.

A la represa, l’atac gironí es va intensificar, sobretot amb les internades per la dreta d’Arnau Martínez, però no hi havia manera de crear ocasions de gol, tot i les múltiples centrades cap a Stuani. Míchel va intentar trobar més profunditat a deu minuts per al final, amb Samu Sáiz i Bustos al camp, però els gironins només van inquietar amb una falta directa llançada per Aleix Garcia que Soriano va rebutjar sense gaires dificultats. Tot i la gran entrada a Montilivi, aquest no va ser el factor clau d’una eliminatòria que es decidirà diumenge vinent.