L’Avinent Manresa femení sabia quins eren els rivals per fer història però no els va poder superar per poc. El combinat bagenc va ser vuitè a la final de la Divisió d’Honor de la Lliga Iberdrola d’atletisme per segon cop en la seva història. Ja ho havia estat el 2017 i havia quedat setè en les dues últimes edicions, a Vallehermoso, a Madrid, el 2020, i fa dotze mesos al mateix escenari que ahir, a l’Olímpic Camilo Cano de La Nucia (Alacant).

La llàstima d’aquesta ocasió, però, ha estat l’absència de participant en la prova de marxa. El zero acumulat i la seguretat d’una bona posició de la lesionada Mar Juárez haurien permès sumar els punts necessaris per superar l’Scorpio de Saragossa i l’Unicaja Jaén, ser sisenes i haver obtingut el millor resultat en un estatal a l’aire lliure. De fet, l’Avinent va tenir possibilitats fins a les dues últimes proves, les de relleus. Aleshores, l’Scorpio i l’Avinent tenien 51 punts i l’Unicaja, 50. Però, en aquestes dues curses, les manresanes només van poder acumular 4 punts, amb una vuitena i una sisena posicions, pels 7 de les aragoneses i els 6 de les andaluses, la qual cosa conduïa a l’últim lloc. En cas que l’Avinent hagués sumat un punt més per un últim lloc a la marxa tampoc no hauria permès ser setenes, però si l’eventual atleta hagués acabat la prova d’ahir, n’hauria acumulat 2 per la desqualificació de la representant de l’Scorpio, amb la qual cosa sí que s’hauria esquivat el darrer lloc. D’aquesta manera, els millors resultats de l’Avinent van ser dos quarts llocs, l’esperat d’Ainhoa Martínez en pes i el de Nora Taher en triple salt. Segurament s’esperava més de Mònica Clemente, sisena en perxa, tot i que l’entrenadora manresana, Alba Martí, explicava ahir al vespre que «ha tingut problemes amb el vent i avui, a més, no ha tingut el dia». Segons ella, «era molt complicat sumar molts punts per prova perquè en gairebé totes les competicions hi havia una gran superioritat del València, el Playas i el Barça. Sempre lluitàvem en la franja del quart al vuitè lloc». De tota manera, també destacava que «hem assolit dos rècords del club. Laura Bou ha tornat a fer el de 400 metres i l’equip de 4x400 també l’ha aconseguit amb una gran marca. També hi ha hagut tres marques personals, la de Meritxell Tarragó en 200 , a d’Anna Cabrera en javelina i la de Martina Zunino en 400 tanques». En general, «hem estat sobre les nostres marques. Ha estat una llàstima la baixa de la Mar en marxa, perquè possiblement hauria sumat els punts necessaris». En l’àmbit general, la final va ser molt bona, amb dos rècords d’Espanya, els de les blaugrana Laura Redondo i Sara Gallego, i un altre de sub-20, de Marta Serrano, segona en els 3.000 obstacles. El València va haver d’esperar al relleu llarg per assolir el títol per només 2,5 punts.