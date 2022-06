La capacitat de trenar accions ofensives indeturables per a qualsevol sistema defensiu dels jugadors del Sala 5 Martorell va permetre a l’equip de Víctor González guanyar a la pista de la Unión Tres Cantos FS (3 a 5) i encarrilar la tercera i decisiva eliminatòria del play-off d’ascens a Segona Divisió. Els del Baix Llobregat van posar els fonaments de l’anhelat ascens de categoria a Madrid i ara només els resta rubricar-lo, dissabte vinent, al seu feu, a Martorell.

El primer període de la confrontació va ser trepidant. Els martorellencs es van desplaçar a Tres Cantos amb les baixes de Fouad El Amrani i Josep Coca per raons professionals. Tot i això, el Sala 5 Martorell va mostrar més enteresa que l’equip d’Héctor Bambino en els primers minuts i després de recuperar una pilota, Pavel Pérez va etzibar una gardela al pal esquerre de la porteria defensada per Raúl Arrojo (min 3). Malauradament, els amfitrions van materialitzar la seva primera ocasió de gol 30 segons després. Pablo Perea va sorprendre Sergio Arriero amb un xut llunyà i va foragitar el neguit inicial dels seus companys.

La pressió defensiva dels martorellencs continuava sent fructífera i Raúl Arrojo es va haver de lluir en dues ocasions per evitar l’empat. La gosadia del porter madrileny es va evidenciar a continuació, quan va estar a punt de batre Sergio Arriero amb un enverinat xut armat des de la seva pròpia àrea (min 5). Va ser el preludi del 2 a 0. Lucas López va rematar a gol una jugada d’estratègia (min 5). La reacció del Sala 5 Martorell va ser immediata i 20 segons després Joan Rusines va minimitzar el desavantatge amb un golàs (min 6).

El gol de l’ala va propiciar els millors minuts del Sala 5 Martorell en atac. Una excel·lent triangulació va habilitar Ramón Sánchez per reequilibrar el marcador (min 8). La resposta de Daniel Arrojo es va estavellar al pal. En contraposició, una paret entre Marc Mármol i Pavel Pérez la va transformar en gol el tanca (min 9). El temps mort sol·licitat per Héctor Bambino no va poder aturar l’allau ofensiva visitant i Marc Mármol va deixar passar, al primer pal, un enverinat servei a l’àrea d’Oussama amb la finalitat de propiciar el gol a boca de canó de Pavel Pérez (min 11). El travesser va repel·lir el cacau d’Íñigo Corrales (min 13) i els martorellencs van saber gestionar el fet de jugar amb cinc faltes comeses els últims 5 minuts i 2 segons del primer acte. Una altra rematada llunyana, en aquest cas de Pablo Fernández, va permetre als amfitrions situar-se a un gol de la igualada (min 19).

El juvenil Ibai Espinosa i l’ala Oussama Chefraou van ser els protagonistes de l’inici de la represa. El primer va sorprendre amb la seva de-sinhibició i qualitat i va generar dues ocasions (minuts 23 i 25) i el segon va propiciar el gol de la sentència. Pau Albacete va servir un córner i Oussama va etzibar una canonada que va topar en el cos de Joan Rusines i es va convertir en el 3 a 5 (min 23). Sense renunciar a incrementar el seu avantatge, els jugadors de Víctor González van controlar el tempo del partit a través de la possessió en els últims 15 minuts de la confrontació i només van concedir tres rematades perilloses als madrilenys.