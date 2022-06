La singular Cursa Vertical Montserrat, la prova de caràcter eminentment solidari i inclusiu impulsada pel col·lectiu Bombers amb causa, va viure ahir l’edició de la consolidació definitiva. La inscripció de disset equip a la categoria solidària per excel·lència, l’anomenada «Som un equip», i la participació, per primera vegada, de tres bomberes a la categoria reservada per als professionals d’aquest col·lectiu palesen la creixent requesta de la iniciativa.

La reeixida retransmissió de la prova a través de La Xarxa TV, la remarcable participació de nombrosos bombers adscrits als cossos de la comunitat i de l’Ajuntament de Madrid i la simptomàtica presència d’una esportista estatunidenca de 77 anys, Marsha O’Loughlin, que es va desplaçar expressament des de l’estat de Texas a Catalunya per viure l’experiència de pujar els 2.184 esglaons de les escales de servei dels dos funiculars de Montserrat, des de l’estació inferior del de la Santa Cova fins a l’estació superior del de Sant Joan, són altres fets que evidencien l’embranzida i l’acceptació popular que està aconseguint la Vertical Montserrat. Marsha O’Loughlin va completar la prova i es va convertir l’esportista de més edat que ha superat l’inimitable desafiament a l’entorn del monestir.

La categoria reservada als esportistes convencionals va obrir el foc competitiu a les 9.05 hores, tal com estava previst. Més d’un centenar de corredores i corredors van entomar el repte de desafiar els seus límits. Tots van superar sense incidències el tram paral·lel al primer funicular, amb un desnivell màxim del 56,5%. La calor va propiciar que, per primera vegada, sis participants preguessin la decisió de retirar-se abans d’afrontar el concordant amb el segon, en el qual el desnivell arriba al 62,5% en el seu punt àlgid. El corredor més ràpid va ser Ángel López Amor. El guanyador va superar el recorregut d’1 km i 388 m de desnivell en 13 minuts i 05 segons. Només un segon va separar el segon i el tercer classificats. El vallenc Marc Toda (13minuts i 39 segons) es va imposar per aquest estret marge al corredor del Bruc Marc Castenys (13 minuts i 40 segons).

La berguedana Alba Xandri no va poder revalidar el títol assolit el juny del 2021 i amb una marca de 16 minuts i 15 segons es va veure relegada al segon graó del podi. Maria Cosp es va imposar amb un remarcable registre (15 minuts i 32 segons). La tercera posició va correspondre a Rosa Maria Nieto (16 minuts i 27 segons), una altra atleta del Bruc, que va evidenciar les seves aptituds i capacitat de superació set mesos després de ser mare per segona vegada.

Tot seguit, van entomar el repte els disset dues que participaven a la categoria «Som un equip». La seva singularitat rau en què dos corredors fan la prova en representació d’una entitat esportiva, empresa o institució que prèviament ha hagut de recaptar 500 euros per a les causes solidàries beneficiàries de la prova impulsades per l’Obra Social de Sant Joan de Déu. Aquesta categoria es va implantar el 2021 i, aleshores, va aplegar a sis equips. Per tant, un anys després, quasi s’ha triplicat el nombre de col·lectius compromesos amb aquesta categoria i la seva aportació conjunta a la causa ha estat de 8.500 euros. La implicació de l’escola El Puig d’Esparreguera va ser una de les més significatives. Un pare i una mare van pujar els 2.184 graons en representació de l’esperit solidari de tots els alumnes, pares i professors del centre educatiu.

La participació de tres bomberes a la categoria reservada als professionals d’aquest col·lectiu professional va ser el fet més remarcable que es va produir en el desenvolupament d’aquesta categoria competitiva. Recordem que els bombers afronten la prova equipats amb el jaquetó, el pantaló i les botes reglamentàries, el preceptiu casc i l’equip de respiració autònom sense màscara. Stefania Brunazzi, membre del cos de Bombers de la Generalitat adscrita al parc de Badalona, va ser la primera a inscriure el seu nom en el palmarès femení. Va completar el recorregut en 28 minuts i 35 segons. El berguedà Joan Freixa va recuperar el ceptre masculí en requerir deu segons menys (19 minuts i 16 segons) que el bagenc Adrià Duarri per completar el desafiament.