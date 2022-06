Sembla que l’eterna promesa del trial estatal, el basc Jaime Busto, ha començat la temporada a l’aire lliure amb ganes de plantar cara al totpoderós Toni Bou. El pilot de Vertigo va guanyar amb claredat en la primera jornada del Mundial de TrialGP, disputada dissabte a l’Hospitalet de l’Infant, i va estar a punt de fer-ho ahir en la segona. Al final, però, el pierenc va salvar el triomf i va igualar en el lideratge amb el seu jove adversari, en el preludi de la que podria ser una temporada més igualada que les últimes.

Busto colpeja primer

En la jornada inaugural de dissabte, marcada per les altes temperatures, el basc Jaime Busto va sorprendre tothom amb una bona victòria fonamentada en una segona volta al circuit durant la qual no va cometre cap errada important. Sí que ho va fer Bou, en dues oportunitats, tant en la zona 4, com en la 8, que el seu màxim rival va superar sense problemes.

La diferència de cinc punts en aquesta part del recorregut va ser gairebé tota la que Busto va treure a Bou (6) en el total de la jornada, un fet que va permetre el pilot de l’equip Vertigo convertir-se en el primer líder del campionat.

Després de la jornada, les trenta vegades campió del món explicava que «tal com ha anat la cursa, el segon lloc no és del tot dolent. He començat una mica malament. Ha estat una cursa dura, amb molta calor i zones exigents. He comès moltes errades i físicament tampoc no estava al 100%. A més, els rivals han pressionat molt i serà un campionat complicat».

Canvi de tornes

Ahir les coses van canviar, però tampoc excessivament. La igualtat entre Busto i Bou encara va ser més gran i, de fet, tots dos van marcar els mateixos punts en el segon recorregut. L’anoienc va sortir triomfador de la cita gràcies a una penalització de menys en la primera volta. Tots dos van estar més curosos en el recorregut i no van rebre cap càstig per excés de temps, en un dia en què es van mostrar més segurs.

També va ser un bon dia per a l’altre gran veterà del Mundial, Adam Raga. El pilot d’Ulldecona, que no havia pogut superar la cinquena posició dissabte, ahir va pujar al podi, tot i que a una gran diferència dels seus adversaris. També és tercer al Mundial, però pressionat pels dos Gelabert, un dels quals, Miquel, va aconseguir fer tercer dissabte.

Un cop superada la jornada d’ahir, Bou es declarava «molt feliç perquè avui m’he sentit molt millor que ahir. Em trobava més còmode, tot i que Jaime ha tornat a fer una cursa increïble. Hem estat molt bé tots dos, hem comès poques errades i he pogut marcar la diferència a la zona 4. Si no hagués estat per l’errada de la zona 2 de la segona volta, en què he marcat un 5, hauria estat una cursa molt completa».

De tota manera, «ens trobàvem més forts que ahir i hem pogut aguantar la pressió. Jaime serà un gran rival, Adam, tot i que no ha tingut el seu millor cap de setmana, tornarà i serà un campionat molt dur.

Sense temps per descansar, el Mundial viurà el seu segon capítol el proper cap de setmana, amb la clàssica prova de Sant Julià de Lòria, a Andorra.