L’equip júnior de nivell A femení del CB Santpedor va caure clarament derrotat en la final del Campionat de Catalunya disputada ahir al migdia a Santa Coloma de Queralt, però, tot i el resultat, ha completat un gran any i ha arribat al partit decisiu. El conjunt de Micky Castillo va ser derrotat per 72-33 per l’Unió Girona Maristes Blau, però el dia anterior havia derrotat l’amfitrió, l’Àguiles, per 49-61 i va tenir poques hores per descansar, ja que el duel va acabar a les nou de la nit i el d’ahir va jugar-se a les 12.30 hores.

En les semifinals, les santpedorenques van aprofitar una gran arrencada per escapar-se (3-13, al final del primer quart) i van ser capaces de gestionar l’avantatge davant del conjunt de Santa Coloma de Queralt, on es disputava el torneig. Ahir, les gironines van ser molt millors i l’equip bagenc no li va poder plantar cara. De tota manera, gran temporada del CB Santpedor, amb triomf el cap de setmana anterior a la final a quatre prèvia, en què també hi havia el Gramenet, el Parets Negre i el Manresa CBF.