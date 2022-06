Cardona va celebrar una trobada d’exjugadors i exentrenadors del club de futbol de la vila, amb l’organització de Damià Molina. A matí hi va haver partidet al camp de futbol Vida Activa, precedit per un servei d’honor de Sílvia Muntané. Al migdia, dinar amb una quarantena de persones al restaurant El Centru i amb record per als exmembres del club que han mort en els últims anys.